20 августа
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Происшествия

Наркологу Евгению Брюну предъявлено обвинение в мошенничестве

Следственные органы предъявили обвинение бывшему главному психиатру-наркологу Минздрава России Евгению Брюну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы Кузьминского суда Москвы.

Евгений Брюн
Евгений Брюн
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В инстанции уточнили, что Брюн имеет статус обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Следователи просят суд назначить обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Источник агентства в силовых структурах уточнил, что уголовное дело против врача связано с тендерами на закупку тест-систем. Предположительно, соглашения о поставках предусматривали завышенную стоимость продукции.

Напомним, Евгений Брюн сообщил посетившим его членам московской Общественной наблюдательной комиссии, что не признает вину в мошенничестве. При этом никаких жалоб на состояние здоровья или условия содержания у него нет.

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