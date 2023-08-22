Парк "Зарядье" снова эвакуируют из-за угрозы взрыва

На электронную почту парка пришло сообщение, в котором 15-летний школьник требует 666 тыс. рублей, а иначе он приведет взрывное устройство в действие.
На месте происшествия работает полиция.
Московский парк "Зарядье" снова закрыли из-за сообщения об угрозе взрыва. Об это сообщает Telegram-канад SHOT.
На электронную почту парка пришло сообщение, в котором 15-летний школьник требует 666 тыс. рублей, а иначе он приведет взрывное устройство в действие.
На месте происшествия работает полиция.
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