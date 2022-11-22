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Происшествия

Посетителей «Ленты» неожиданно эвакуировали в Барнауле

В гипермаркете «Лента» на улице Власихинская прошла эвакуация вечером 22 ноября. Посетителей попросили срочно покинуть магазин. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Гипермаркет "Лента".
Гипермаркет "Лента".
Globus Broker.

Во время покупок посетители «Ленты» неожиданно услышали объявление об эвакуации. Всех попросили выйти на улицу.

Тут же на вызов подоспели сотрудники полиции, которые оцепили въезд на парковку. Также, судя по кадрам, приехала пожарная машина. Очевидцы сообщают, что среди спасателей были кинологи с собаками.

По предварительным причинам, вызов произошел из-за того, что кто-то оставил в магазине подозрительную сумку.

Это не первый случай в торговый центрах Барнаула. Ранее более пяти машин ППС и Росгвардии окружили торговый центр «Огни» в Барнауле.

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