Приговор алтайской учительнице, которую осудили за гибель троих детей, не изменили

Решение по громкому уголовному делу в отношении учительницы начальных классов Анны Диринг вынес 25 ноября Алтайский краевой суд. Апелляционная инстанция оставила в силе вердикт суда первой инстанции, передает «Толк».

Бывшая учительница участвовала в заседании по видеосвязи. Напомним, ее признали виновной в смертельном ДТП, в котором погибли трое детей. Диринг получила 5,5 лет колонии общего режима.

Также ей придется выплатить родным погибших детей и пострадавшего мальчика 16,6 млн рублей

Сторона защиты просила заменить бывшей учительнице наказание на колонию-поселение. Однако краевой суд оставил решение Тальменского районного суда без изменения.

Приговор по уголовному делу вступил в законную силу.

Ранее мать выжившего ребенка рассказала о его состоянии. А для Анны Диринг запрашивали 6,5 лет колонии.