Приговор алтайской учительнице, которую осудили за гибель троих детей, не изменили

Бывшая учительница участвовала в заседании по видеосвязи. Напомним, ее признали виновной в смертельном ДТП, в котором погибли трое детей. Диринг получила 5,5 лет колонии общего режима.
Также ей придется выплатить родным погибших детей и пострадавшего мальчика 16,6 млн рублей
Сторона защиты просила заменить бывшей учительнице наказание на колонию-поселение. Однако краевой суд оставил решение Тальменского районного суда без изменения.
Приговор по уголовному делу вступил в законную силу.
Ранее мать выжившего ребенка рассказала о его состоянии. А для Анны Диринг запрашивали 6,5 лет колонии.