Расстроенный житель Алтая подозревается в краже камеры контроля скорости

Правонарушителем оказался местный футболист. Расстроенный проигрышем своей команды, он ехал домой и превысил скорость под камерой фиксации нарушений.
Поняв, что ему грозит штраф, водитель разбил стекло антивандального бокса и украл комплекс фотофиксации.
Оригинальный способ уйти от наказания нарушителю не помог. Полиция его нашла и возбудила уголовное дело.
Ранее altapress.ru рассказывал о том, какие изменения ждут водителей в 2023 году. Например, о штрафе за громкий шум от транспорта.
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