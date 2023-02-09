Расстроенный житель Алтая подозревается в краже камеры контроля скорости

Водитель в Онгудайском районе Республики Алтай превысил скорость. Чтобы избежать штрафа, решил забрать камеру домой, пишет пресс-служба МВД по региону.

Правонарушителем оказался местный футболист. Расстроенный проигрышем своей команды, он ехал домой и превысил скорость под камерой фиксации нарушений.

Поняв, что ему грозит штраф, водитель разбил стекло антивандального бокса и украл комплекс фотофиксации.

Оригинальный способ уйти от наказания нарушителю не помог. Полиция его нашла и возбудила уголовное дело.

Ранее altapress.ru рассказывал о том, какие изменения ждут водителей в 2023 году. Например, о штрафе за громкий шум от транспорта.