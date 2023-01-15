15 января
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Происшествия

С огоньком. В алтайском селе загорелся автомобиль, посыпающий дороги горячим шлаком

В селе Крутиха коммунальные службы решили посыпать дороги шлаком, чтобы уменьшить скользкость дорог. Однако все вышло из-под контроля, и служебный грузовик загорелся. Об этом сообщает «Барнаул 22».

В алтайском селе загорелся автомобиль, посыпающий дороги шлаком
В алтайском селе загорелся автомобиль, посыпающий дороги шлаком
Барнаул 22

Очевидец решил снять видео о том, как посыпают дороги в центре его родного села. Но неожиданно стал свидетелем пожара.

Рабочие высыпали из грузовика по порции шлака на дорогу. По всей видимости, шлак оказался очень горячим, и вскоре часть кузова воспламенилась.

Грузовик остановился не сразу, и какое-то время рабочий усердно продолжал посыпать дороги. К счастью, транспорт все-таки остановили, а кузов потушили.

Ранее на Алтае чуть не сгорел популярный у туристов ресторан.

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