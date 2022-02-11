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Происшествия

Шесть человек сняли с авиарейса «Москва — Барнаул»

Авиакомпания «Победа» изменила гейт прямо перед вылетом по маршруту «Москва — Барнаул». Несколько человек не успели попасть на борт, хотя были вовремя, пишет «Катунь 24».

Boeing 737-800 авиакомпании "Победа".
Boeing 737-800 авиакомпании "Победа".
pobaero.ru

У одного из пассажиров возникли проблемы с ручной кладью — рюкзак не поместился в валидатор. Мужчина вытащил вещи, передал их компаньону, летевшему с ним, и даже утрамбовал рюкзак в ячейку.

«Да я бы доплатил за багаж, но мне даже не предложили. Просто сказали переложить вещи в две сумки. В итоге мне сказали, что время закончилось — регистрация закрыта», — рассказал мужчина.

К сумке второго пассажира не имелось претензий, но его посадочный талон сотрудник почему-то не гасил, не допуская к посадке, отмечает телеканал.

Когда авиакомпания изменила гейт перед вылетом, сразу четыре человека сообщили, что не услышали объявление.

«Мы просидели у двенадцатого выхода, и все. И мы не улетели, потому что все закрыто. Не объявляли наши фамилии», — рассказала одна из пассажиров.

В авиакомпании рекомендовали направить претензию на сайт «Победы», а лететь за полную стоимость по новым билетам через сутки.

А ранее авиакомпанию «Сибирь» (бренд S7 Airlines) привлекли к административной ответственности за нарушение прав пассажиров.

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