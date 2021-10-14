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Происшествия

Студенты и преподаватели выступили в защиту ректора Сергея Зуева, задержанного по делу Марины Раковой

Накануне в Москве задержали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. Студенты, выпускники и преподаватели выступили с открытым письмом в защиту задержанного ректора, пишет «Новая газета».

Марина Ракова.
Марина Ракова.
edu.gov.ru.

Источник опубликовал письмо, из которого следует что Зуев — в высшей степени порядочный и заслуживающий доверия человек, и случившееся наносит Шанинке непоправимый урон как одному из ведущих вузов России.

«В контексте множественных случаев давления на лучшие гуманитарные вузы и факультеты страны у нас есть основания видеть в происходящем сейчас вокруг Шанинки серьезную угрозу для ее организационной и академической автономии», — говорится в письме.

Его подписали 204 человека.

Зуева задержали 11 октября по делу вице-президента Сбербанка Марины Раковой, которую обвиняют в мошенничестве за присвоение 50 млн рублей из госбюджета.

Суд поместил ректора под домашний арест до 7 декабря.

Как уже сообщалось, по делу Раковой уже арестовали пятерых фигурантов: саму Ракову и гражданского мужа Артура Стеценко, бывших сотрудников ФНФРО Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора «Шанинки» Кристину Крючкову.

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