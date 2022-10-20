Суд не разрешил бывшему замглавы Барнаула вернуть конфискованное имущество

За что судили Сергия Демина

Напомним, бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина приговорили к девяти годам за взятки. Сидит он в колонии строгого режима в Рубцовске. Кстати, вместе с бывшим вице-губернатором Алтайского края.

Демина задержали в марте 2020 года после получения части взятки в размере 3,6 млн рублей. В сентябре 2021 года его приговорили к 9 годам в колонии строгого режима и оштрафовали на 15 млн рублей.

12 ноября вступил в законную силу приговор в отношении бывшего замглавы Барнаула и его начали готовить к отправке в колонию, при этом не уточнили, где именно он будет отбывать наказание.

О каком конфискованном имуществе идем речь

Недавно супруга просила отменить конфискацию имущества, но суд на ходатайство ответил отрицательно.

У Демина забрали:

автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 ( 2,1 млн рублей),

2,1 млн рублей), прицеп ( 64 тыс. рублей),

64 тыс. рублей), снегоход ( 519 тыс. рублей),

519 тыс. рублей), нежилое помещение на 23,9 кв. м ( 475 тыс. рублей),

475 тыс. рублей), 53/1448 долей земельного участка ( 14 тыс. рублей),

14 тыс. рублей), нежилое помещении на 16,8 кв. м ( 672 тыс. рублей).

Приговор Сергея Демина остался без изменений.

Ранее жену и сына Демина осудили за оскорбления и угрозы.