20 октября
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Происшествия

Суд не разрешил бывшему замглавы Барнаула вернуть конфискованное имущество

Экс-замглавы Барнаула Сергей Демин через суд попытался оспорить конфискацию имущества на сумму 3,7 млн рублей, пишет «Банкфакс».

Сергей Демин, заместитель главы Барнаула по строительству и земельным отношениям.
Сергей Демин, заместитель главы Барнаула по строительству и земельным отношениям.
Анна Зайкова.

За что судили Сергия Демина

Напомним, бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина приговорили к девяти годам за взятки. Сидит он в колонии строгого режима в Рубцовске. Кстати, вместе с бывшим вице-губернатором Алтайского края.

Демина задержали в марте 2020 года после получения части взятки в размере 3,6 млн рублей. В сентябре 2021 года его приговорили к 9 годам в колонии строгого режима и оштрафовали на 15 млн рублей.

12 ноября вступил в законную силу приговор в отношении бывшего замглавы Барнаула и его начали готовить к отправке в колонию, при этом не уточнили, где именно он будет отбывать наказание.

О каком конфискованном имуществе идем речь

Недавно супруга просила отменить конфискацию имущества, но суд на ходатайство ответил отрицательно.

У Демина забрали:

  • автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 (2,1 млн рублей),
  • прицеп (64 тыс. рублей),
  • снегоход (519 тыс. рублей),
  • нежилое помещение на 23,9 кв. м (475 тыс. рублей),
  • 53/1448 долей земельного участка (14 тыс. рублей),
  • нежилое помещении на 16,8 кв. м (672 тыс. рублей).

Приговор Сергея Демина остался без изменений.

Ранее жену и сына Демина осудили за оскорбления и угрозы.

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