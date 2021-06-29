В Алтайском крае бизнесмен ответит рублем за душевные мучения пострадавшей на батуте девочки

Юная посетительница упала с конструкции на незакрепленный мат. Медики диагностировали у нее ушибленную рану лобной области головы.
«После падения в батутном центре несовершеннолетняя стала жаловаться на частые головные боли, у нее появилась ситуативная тревожность. Несовершеннолетняя отказывается посещать увеселительные учреждения согласно возрасту по причине страха, не имеет возможности в течение значительного периода времени вести активный образ жизни, появилась необходимость прохождения лечения», — добавили в прокуратуре Алтайского края.
Судебная медэкспертиза квалифицировала вред здоровью как легкий. Прокурор подал иск в отношении владельца батута о компенсации морального вреда в сумме 35 тыс. рублей.
Суд согласился и назначил также штраф в размере 17,5 тыс. рублей.
Решение еще не вступило в законную силу.
Череда несчастных случаев
В начале лета в Алтайском крае произошло сразу несколько несчастных случаев на детских аттракционах.
30 мая в Барнауле возле ТЦ «Район» на Докучаево подлетел и перевернулся батут — две девочки упали на трамвайные пути и получили тяжелые травмы.
2 июня 12-летняя девочка пострадала на карусели в парке Новоалтайска.
12 июня в барнаульском парке семейного отдыха во время игры на батуте тяжелый вред здоровью получил шестилетний мальчик.
Массовая продажа
После ЧП в крае стартовала масштабная проверка безопасности надувного оборудования для аттракционов.
Позже стало известно, что в Бийске массово продают «штучные» батуты. На продажу также выставили и батутный комплекс со всеми каркасами, батутными сетками различных размеров, поролоновой ямой и бассейном с шариками.