В Алтайском крае бизнесмен ответит рублем за душевные мучения пострадавшей на батуте девочки

Суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию морального вреда девочке, пострадавшей в батутном центре Бийска. ЧП произошло еще 9 марта 2020 года.

Юная посетительница упала с конструкции на незакрепленный мат. Медики диагностировали у нее ушибленную рану лобной области головы.

«После падения в батутном центре несовершеннолетняя стала жаловаться на частые головные боли, у нее появилась ситуативная тревожность. Несовершеннолетняя отказывается посещать увеселительные учреждения согласно возрасту по причине страха, не имеет возможности в течение значительного периода времени вести активный образ жизни, появилась необходимость прохождения лечения», — добавили в прокуратуре Алтайского края.

Судебная медэкспертиза квалифицировала вред здоровью как легкий. Прокурор подал иск в отношении владельца батута о компенсации морального вреда в сумме 35 тыс. рублей.

Суд согласился и назначил также штраф в размере 17,5 тыс. рублей.

Решение еще не вступило в законную силу.

Череда несчастных случаев

В начале лета в Алтайском крае произошло сразу несколько несчастных случаев на детских аттракционах.

В Барнауле опрокинулся батут с игравшими на нем детьми. «Инцидент Барнаул»

30 мая в Барнауле возле ТЦ «Район» на Докучаево подлетел и перевернулся батут — две девочки упали на трамвайные пути и получили тяжелые травмы.

2 июня 12-летняя девочка пострадала на карусели в парке Новоалтайска.

12 июня в барнаульском парке семейного отдыха во время игры на батуте тяжелый вред здоровью получил шестилетний мальчик.

Массовая продажа

После ЧП в крае стартовала масштабная проверка безопасности надувного оборудования для аттракционов.

Позже стало известно, что в Бийске массово продают «штучные» батуты. На продажу также выставили и батутный комплекс со всеми каркасами, батутными сетками различных размеров, поролоновой ямой и бассейном с шариками.