Недвижимость

"Домстрой-Барнаул" начал продажу квартир в последнем доме возле "Огней" и "Ледокола"

Сегодня, 09:00.
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Компания "Домстрой-Барнаул" объявила о старте продаж квартир в последнем доме в микрорайоне между улицей Антона Петрова, парком Индустриального района, кварталом "Невский" и популярными ТРЦ "Весна" и "Огни".

Новый квартал от "Домстроя" - это шесть кирпичных домов высотой от 9 до 16 этажей. Компания не изменяет себе и строит надежное, комфортное жилье для людей со средним и высоким достатком. Застройщик не гонится за рекордно низкими ценами и масштабными пиар-акциями, ведь уже реализованные и строящиеся проекты говорят сами за себя.

Новый дом по адресу Антона Петрова, 221Д — яркий тому пример. Те, кто успеют приобрести здесь квартиры, станут собственниками жилья в современном благоустроенном районе рядом с крупной транспортной развязкой и объектами социальной и бизнес-инфраструктуры.

Дом по адресу Антона Петрова, 221Д.
Дом по адресу Антона Петрова, 221Д.

Когда разрабатывался проект квартала, застройщик уделил много внимания планированию структуры микрорайона. В нее включили места для отдыха детей и взрослых, а также для парковки автомобилей.

На первом этаже строящегося дома 221Д по улице Антона Петрова разместится детский сад. Важность этого объекта сложно переоценить: он сэкономит родителям огромное количество времени и сил.

Дом по адресу Антона Петрова, 221Д.
Дом по адресу Антона Петрова, 221Д.

Как и другие дома микрорайона, новостройку будет отапливать газовая котельная. Она расположена в соседнем доме. Значит, жители заранее "застрахованы" застройщиком от перебоев с отоплением и горячей водой и огромных коммунальных платежей за эти услуги.

И на всех перечисленных очевидных плюсах строительная компания не думает останавливаться! "Домстрой-Барнаул" принципиально сдает только капитально подготовленные под отделку квартиры. Сюда входят установка розеток и выключателей, монтаж системы водоснабжения и отопления, отделка стен штукатуркой и еще много таких важных для новоселов мелочей.

В квартирах нового дома будут установлены французские окна (в высоту человеческого роста) для доступа на лоджии. Такой интересный элемент декора способен сделать жизнь еще более комфортной и подчеркнет статус владельца квартиры перед гостями.

Дом по адресу Антона Петрова, 221Д.
Дом по адресу Антона Петрова, 221Д.

Застройщик сообщил, что в продаже пока еще есть все виды квартир — от однокомнатных до четырехкомнатных, площадью от 37 до 123 метров квадратных. Цена на квартиры начинается от 1 589 710 рублей.

Клиенты ценят "Домстрой-Барнаул" не только за качественное и полностью готовое под отделку жилье, но и за ощущение респектабельности, которое создает инфраструктура дома и продуманные планировки квартир. Если вы мечтаете об уютном жилье в современном районе Барнаула, не упустите свою возможность: продажи квартир в последнем доме микрорайона за ТЦ "Огни" уже идут.

Застройщик: ООО СЗ "Домстрой"
Проектная декларация и документация на сайте: sz-dom.ru.
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