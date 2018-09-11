Евгений Ракшин закрыл свой крупный ТРЦ в Бийске

Компания ООО «Первый» на несколько дней закрывает ТРЦ «Ривьера» в Бийске. Арендаторы уже получили соответствующие письма с предупреждением, сообщает паблик « Типичный Бийск » в ВК.

ТРЦ «Ривьера» расположен на ул. Советской, 205\2. Собственник — компания ООО «Первый» Евгения Ракшина, совладельца сети «Мария-Ра».

Центр закрывают для модернизации системы пожарной безопасности с 12 по 18 сентября включительно. В этот период арендаторам не будут начислять плату за площадь, которую они занимают.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТРЦ «Зимняя вишня». Погибло 60 человек. Из них 37 — дети. Вслед за этим в ТРЦ и других общественных зданиях страны начались массовые проверки систем пожарной безопасности. Из-за выявленных нарушений некоторые из них закрывали.