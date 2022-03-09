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Недвижимость

Море парковок и «теплые» фасады. В Барнауле построят многоэтажку-невидимку из типовых секций

Жилой комплекс из типовых панелей появится в спальном районе Барнаула. Объект «без претензий и архитектурной выразительности» с фасадами теплых пастельных тонов построят на ул. Сиреневая, 52 рядом с будущим физкультурно-оздоровительным центром. Шестнадцатиэтажку спрячут в центре жилой застройки и оборудуют обширной наземной парковкой.

Визуализация проекта жилого комплекса на Развертка жилого комплекса на ул. Сиреневая, 52.
Визуализация проекта жилого комплекса на Развертка жилого комплекса на ул. Сиреневая, 52.
Компания "Сибирский проект".

«Спрятанный» дом

Эскизы будущего дома в Индустриальном районе разработали специалисты «Сибирского проекта» для компании «Шотландия» (входит в ГК «Союз» Владимира Отмашкина).

Объект собираются возвести в центре уже практически сформировавшегося жилого квартала в окружении более высоких жилых комплексов. Он будет спрятан за ЖК «Матрешки» и «Адмирал». По словам авторов, дом можно будет разглядеть лишь со стороны ул. Сергея Ускова.

Жилой комплекс на ул. Сиреневая, 52 построят из железобетонных панелей. Его составят из пяти типовых блок-секций. Нижние этажи запроектированы для размещения жилья.

Как пояснил докладчик — руководитель компании «Сибирский проект» Евгений Кирщина — заказчик считает нецелесообразным строить арендные помещения там, где в них не будет никого смысла из-за специфики размещения.

Более того, в случае, если офисами кто-то заинтересуется, парковка перед домом будет забита машинами сотрудников арендаторов и их клиентов.

Спортивный сосед

Будущий жилой комплекс Г-образной планируют построить в квартале 2009. В прошлом году компания «Союз» выиграла аукцион на право арендовать надел площадью 1,6 га для жилой застройки. Девелопер отдал за него 102 млн рублей, обогнав инвестиционную компанию «Вертикаль» всего на 1 млн рублей.

Визуализаций цветового решения для фасадов ФОКа на ул. Сиреневая, 42.
Визуализаций цветового решения для фасадов ФОКа на ул. Сиреневая, 42.
«Барнаулстройпроект».

Незадолго до этого, по соседству был разыгран участок для строительства второго в городе физкультурно-оздоровительного комплекса. В конце 2021-го проект спортивного здания, разработанный на основе воронежского ФОКа, получил одобрение градостроительного совета.

Море «трешек» и парковок

Руководитель компании «Сибирский проект» Евгений Кирщина, презентовавший проект, рассказал: в доме построят 474 квартиры общей площадью более 27 тыс. кв. м. Больше половины из них будут однокомнатными, остальные — двух- и трехкомнатными. Докладчик отметил: заказчик впервые сделал выбор в сторону именного такого процентного соотношения жилья по количеству комнат.

Развертка жилого комплекса на ул. Сиреневая, 52.
Развертка жилого комплекса на ул. Сиреневая, 52.
Компания «Сибирский проект».

«Проведенный анализ жилых комплексов „Времена года“ и „Адмирал“ показал, что наблюдается дефицит трехкомнатных квартир. „Союз“ впервые пошел на увеличение количества „трешек“, повысив тем самым комфортность нового ЖК», — пояснил докладчик.

Еще одно отличие жилого комплекса — море наземных парковок. Машиноместа разместились как во дворе, так и по периметру ЖК. Всего запроектировано 234 парковок. Из них 130 — для постоянного хранения автомобилей и 104 — для временного хранения.

«Шотландия» добавит и парковочные карманы вдоль проездов, которые застройщик планирует озеленить и благоустроить. Предполагается, что они будут использованы для родителей детей, которые посещают местные социальные объекты — детский сад и школу

Микрорайон обеспечен необходимой инфраструктурой. Здесь уже построен ряд социальных объектов. Вдобавок в квартале 2009 намерены построить еще одну школа и поликлинику.

Пастель с темным «довеском»

Фасады будущего жилого комплекса хотят выполнены в мягких пастельных тонах, а первые три этажа — в серых или коричневых. По мнению авторов проекта, темный оттенок нижних уровней выступит в качестве необходимого акцента, который поможет новому объекту «не умереть» и хоть чем-то выделяться на фоне окружающего жилого массива.

Визуализация проекта жилого комплекса на Развертка жилого комплекса на ул. Сиреневая, 52.
Визуализация проекта жилого комплекса на Развертка жилого комплекса на ул. Сиреневая, 52.
Компания «Сибирский проект».

«Мы попытались выбрать средний оттенок, который станет плавным переходом между фасадами уже построенных жилых комплексов „Адмирал“ и „Матрешки“. Наш дом находится в центре квартала и не просматривается с других сторон, поэтому авторы решили хоть как-то вписать его в цветовую палитру квартала, чтобы объект не казался чужеродным», — подчеркнул Евгений Кирщина.

Таким образом получились довольно простые и лаконичные фасады с недорогой облицовкой из фиброцементных панелей. В ночное время их украсит яркая светодиодная подсветка.

Без излишеств, но сойдет

Формально дом проходит по всем нормативам: инсоляции, объему благоустройства, количеству парковочных мест и т. д. Члены градостроительного совета нашли преимущества будущего ЖК — «посадку», солнечный двор и т.д. Но бывший архитектор края Сергей Боженко, при этом, отметил, что дом будет «без претензий и архитектурной выразительности». Вдобавок заседатели нашли в проекте и более серьезные недоработки.

На заседании первого мартовского градостроительного совета. 2022 год.
На заседании первого мартовского градостроительного совета. 2022 год.
Altapress.ru.

Во-первых, депутат БГД Евгений Носенко настоятельно рекомендовал авторам проекта переместить детскую площадку из центра двора ближе к дому. На разработанных эскизах видно, что в противном случае она будет со всех сторон окружена припаркованными машинами.

В связи с этим главный архитектор Алтайского края Виктора Четошников Виктор Четошников предложил застройщику оборудовать на территории ЖК хотя бы открытую стоянку-этажерку, раз он отказался от подземного паркинга. Как пояснил во время выступления Кирщина, на фоне переизбытка пустующих мест на подземных стоянках в соседних ЖК «Шотландия» посчитала возведение подземного объекта нецелесообразным.

Ситуационная схема.
Ситуационная схема.
Компания «Сибирский проект».

В третьих, эксперты отметили недоработки фасадов. Многих не устроили два момента: их темный цвет, который как раз находится на уровне глаз прохожих и не может считаться эстетичным, и отказ от размещения коммерческих помещений. Антон Воробьев предложить запроектировать на нижних уровнях место для социального объекта — детского сада или поликлиники.

Проект одобрили, но с условием исправления недоработок в рабочем порядке.

Визуализация проекта жилого комплекса на Развертка жилого комплекса на ул. Сиреневая, 52.
Визуализация проекта жилого комплекса на Развертка жилого комплекса на ул. Сиреневая, 52.
Компания «Сибирский проект».

В прошлом году жители ЖК «Адмирала» неоднократно жаловались на неприятный запах из канализации. Люди винили компанию «Союз», застройщик же апеллировал к «Барнаульскому водоканалу».

Вонь шла из канализации через вентиляционную трубу во все квартиры жилого комплекса. Под шквалом критики ИСК «Союз» пришлось обращаться в водоканал и администрацию Барнаула, но там ответили — станция находится в исправном состоянии и соответствует всем экологическим нормам. Более подробно о ситуации «с душком» можно прочитать здесь.

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