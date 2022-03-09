Море парковок и «теплые» фасады. В Барнауле построят многоэтажку-невидимку из типовых секций

Жилой комплекс из типовых панелей появится в спальном районе Барнаула. Объект «без претензий и архитектурной выразительности» с фасадами теплых пастельных тонов построят на ул. Сиреневая, 52 рядом с будущим физкультурно-оздоровительным центром. Шестнадцатиэтажку спрячут в центре жилой застройки и оборудуют обширной наземной парковкой.

«Спрятанный» дом

Эскизы будущего дома в Индустриальном районе разработали специалисты «Сибирского проекта» для компании «Шотландия» (входит в ГК «Союз» Владимира Отмашкина).

Объект собираются возвести в центре уже практически сформировавшегося жилого квартала в окружении более высоких жилых комплексов. Он будет спрятан за ЖК «Матрешки» и «Адмирал». По словам авторов, дом можно будет разглядеть лишь со стороны ул. Сергея Ускова.

Жилой комплекс на ул. Сиреневая, 52 построят из железобетонных панелей. Его составят из пяти типовых блок-секций. Нижние этажи запроектированы для размещения жилья.

Как пояснил докладчик — руководитель компании «Сибирский проект» Евгений Кирщина — заказчик считает нецелесообразным строить арендные помещения там, где в них не будет никого смысла из-за специфики размещения.

Более того, в случае, если офисами кто-то заинтересуется, парковка перед домом будет забита машинами сотрудников арендаторов и их клиентов.

Спортивный сосед

Будущий жилой комплекс Г-образной планируют построить в квартале 2009. В прошлом году компания «Союз» выиграла аукцион на право арендовать надел площадью 1,6 га для жилой застройки. Девелопер отдал за него 102 млн рублей, обогнав инвестиционную компанию «Вертикаль» всего на 1 млн рублей.

Визуализаций цветового решения для фасадов ФОКа на ул. Сиреневая , 42. «Барнаулстройпроект».

Незадолго до этого, по соседству был разыгран участок для строительства второго в городе физкультурно-оздоровительного комплекса. В конце 2021-го проект спортивного здания, разработанный на основе воронежского ФОКа, получил одобрение градостроительного совета.

Море «трешек» и парковок

Руководитель компании «Сибирский проект» Евгений Кирщина, презентовавший проект, рассказал: в доме построят 474 квартиры общей площадью более 27 тыс. кв. м. Больше половины из них будут однокомнатными, остальные — двух- и трехкомнатными. Докладчик отметил: заказчик впервые сделал выбор в сторону именного такого процентного соотношения жилья по количеству комнат.

Развертка жилого комплекса на ул. Сиреневая , 52. Компания «Сибирский проект».

«Проведенный анализ жилых комплексов „Времена года“ и „Адмирал“ показал, что наблюдается дефицит трехкомнатных квартир. „Союз“ впервые пошел на увеличение количества „трешек“, повысив тем самым комфортность нового ЖК», — пояснил докладчик.

Еще одно отличие жилого комплекса — море наземных парковок. Машиноместа разместились как во дворе, так и по периметру ЖК. Всего запроектировано 234 парковок. Из них 130 — для постоянного хранения автомобилей и 104 — для временного хранения.

«Шотландия» добавит и парковочные карманы вдоль проездов, которые застройщик планирует озеленить и благоустроить. Предполагается, что они будут использованы для родителей детей, которые посещают местные социальные объекты — детский сад и школу

Микрорайон обеспечен необходимой инфраструктурой. Здесь уже построен ряд социальных объектов. Вдобавок в квартале 2009 намерены построить еще одну школа и поликлинику.

Пастель с темным «довеском»

Фасады будущего жилого комплекса хотят выполнены в мягких пастельных тонах, а первые три этажа — в серых или коричневых. По мнению авторов проекта, темный оттенок нижних уровней выступит в качестве необходимого акцента, который поможет новому объекту «не умереть» и хоть чем-то выделяться на фоне окружающего жилого массива.

Визуализация проекта жилого комплекса на Развертка жилого комплекса на ул. Сиреневая , 52. Компания «Сибирский проект».

«Мы попытались выбрать средний оттенок, который станет плавным переходом между фасадами уже построенных жилых комплексов „Адмирал“ и „Матрешки“. Наш дом находится в центре квартала и не просматривается с других сторон, поэтому авторы решили хоть как-то вписать его в цветовую палитру квартала, чтобы объект не казался чужеродным», — подчеркнул Евгений Кирщина.

Таким образом получились довольно простые и лаконичные фасады с недорогой облицовкой из фиброцементных панелей. В ночное время их украсит яркая светодиодная подсветка.

Без излишеств , но сойдет

Формально дом проходит по всем нормативам: инсоляции, объему благоустройства, количеству парковочных мест и т. д. Члены градостроительного совета нашли преимущества будущего ЖК — «посадку», солнечный двор и т.д. Но бывший архитектор края Сергей Боженко, при этом, отметил, что дом будет «без претензий и архитектурной выразительности». Вдобавок заседатели нашли в проекте и более серьезные недоработки.

На заседании первого мартовского градостроительного совета. 2022 год. Altapress.ru.

Во-первых, депутат БГД Евгений Носенко настоятельно рекомендовал авторам проекта переместить детскую площадку из центра двора ближе к дому. На разработанных эскизах видно, что в противном случае она будет со всех сторон окружена припаркованными машинами.

В связи с этим главный архитектор Алтайского края Виктора Четошников Виктор Четошников предложил застройщику оборудовать на территории ЖК хотя бы открытую стоянку-этажерку, раз он отказался от подземного паркинга. Как пояснил во время выступления Кирщина, на фоне переизбытка пустующих мест на подземных стоянках в соседних ЖК «Шотландия» посчитала возведение подземного объекта нецелесообразным.

Ситуационная схема. Компания «Сибирский проект».

В третьих, эксперты отметили недоработки фасадов. Многих не устроили два момента: их темный цвет, который как раз находится на уровне глаз прохожих и не может считаться эстетичным, и отказ от размещения коммерческих помещений. Антон Воробьев предложить запроектировать на нижних уровнях место для социального объекта — детского сада или поликлиники.

Проект одобрили, но с условием исправления недоработок в рабочем порядке.

Визуализация проекта жилого комплекса на Развертка жилого комплекса на ул. Сиреневая , 52. Компания «Сибирский проект».

В прошлом году жители ЖК «Адмирала» неоднократно жаловались на неприятный запах из канализации. Люди винили компанию «Союз», застройщик же апеллировал к «Барнаульскому водоканалу».

Вонь шла из канализации через вентиляционную трубу во все квартиры жилого комплекса. Под шквалом критики ИСК «Союз» пришлось обращаться в водоканал и администрацию Барнаула, но там ответили — станция находится в исправном состоянии и соответствует всем экологическим нормам. Более подробно о ситуации «с душком» можно прочитать здесь.