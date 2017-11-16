В Барнауле на Горе продают двухэтажный таунхаус с фитобочкой, сообщается на сайте "Недвижимость Алтай". Объект стоит 5,3 млн рублей.
В Барнауле продают таунхаус с двухэтажной баней и фитобочкой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают таунхаус с двухэтажной баней и фитобочкой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают таунхаус с двухэтажной баней и фитобочкой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают таунхаус с двухэтажной баней и фитобочкой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают таунхаус с двухэтажной баней и фитобочкой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают таунхаус с двухэтажной баней и фитобочкой. Фото : realtai.ru.
Дом построили из бруса. Площадь здания — 110 квадратных метров. На первом этаже находится большая гостиная с камином, кухня-студия, санузел с душевой кабиной. На втором — три комнаты, санузел с фитобочкой и лоджия. Комнат отделаны из натурального дерева.
Площадь земельного участка составляет 9 соток. На нем находится гараж на два автомобиля, двухэтажная баня с отделкой из кедра. На первом этаже бани — парная, на втором — комната отдыха.
Сообщается, что вся мебель достанется покупателю в подарок.
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