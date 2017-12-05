Жители барнаульского поселка воюют с председателем ТСЖ Виктором Рау

Виктор Рау — известный в Барнауле оппозиционный активист. В 2015 году пикетировал за выборность мэра. В 2017 году активиста оштрафовали за несанкционированную акцию против коррупции во время антитеррористического митинга, прошедшего 8 апреля.

Листовка для жителей от ТСЖ "Октябрьское".

Девять лет назад Виктор Рау "по инициативе группы граждан" создал ТСЖ в поселке Октябрьский и зарегистрировал его по месту своего жительства. Поначалу организация действовала на ограниченной территории, а затем, по словам председателя, стала заниматься всем поселком. ТСЖ "Октябрьское" выполняет хозяйственные функции, основные из которых — уборка снега и мусора. В прошлом году, по сведениям Рау, силами ТСЖ от снега чистили треть поселка, еще несколькими улицами занимались частники, а остальная часть не чистилась вообще. После этого руководство ТСЖ приняло решение, что организация будет чистить весь поселок, и жителям выставили платежи через систему "Город".

Марина Толстоконева,

жительница поселка Октябрьский:

— Большинство населения нашего поселка с Рау никаких договоров на очистку не заключали и не собираются заключать, так как работу он не выполняет. У него отсутствует техника. Уже более пяти лет дороги зимой чистят предприниматели на основе заключенных с ними договоров. Тем не менее, председатель ТСЖ продолжает передавать долги в систему "Город" и говорит, что ведет юридическую работу по взысканию со всех задолженности. Обращения в систему "Город" ничего не дали, они отослали выяснять отношения с Рау. А он разносит листовки с призывами заключать с ним договор, и при этом пишет, что чистить улицы будет только он и все равно будет выставлять долги.

За весь сезон вывоз снега силами ТСЖ "Октябрьское" обходится в 1 200 рублей с домовладения. Вывоз мусор стоит 50 рублей с человека в месяц. Пенсионерам предоставляют 50-процентные скидки. Услуги предпринимателей стоят дороже, но многие жители предпочитают работать именно с ними.

Виктор Рау,

председатель ТСЖ "Октябрьское":

Виктор Рау, председатель ТСЖ "Октябрьское". — ТСЖ в поселке Октябрьский не нравится властям из-за того, что я требую участия городского бюджета в жизни поселка и против возложения всех расходов на жителей. Плюс я взвалил на себя раздельный сбор мусора, из-за которого ко мне много вопросов. Часть людей из группы поддержки администрации, неплательщики коммунальных услуг и просто оболваненные пропагандой "про плохого Рау" под умелым руководством властей пишут во все структуры жалобы на меня. На нашей территории есть отдельные личности, которые вообще ничего не платят, но пользуются чистыми дорогами. Как хозяйствующая организация, мы имеем право взыскать с них плату.

Часть жителей поселка обратились в прокуратуру Индустриального района с требованием признать действия председателя ТСЖ незаконными. В ходе проверки выяснилось, что 18 человек получили счета на вывоз снега и остались должны от 600 до 2 400 рублей. Еще троим начислили по 7 тысяч рублей за вывоз мусора. Прокуратура установила, что договоров с ТСЖ эти люди не заключали, актов выполненных работ по уборке снега и мусора председатель ТСЖ ведомству не предоставил.

Виктор Рау,

председатель ТСЖ "Октябрьское":

— Сотрудничать с ТСЖ дешевле, чем платить коммерсантам. При этом я разъясняю, что деньги, скорее всего, потратятся не все, а оставшуюся часть мы можем пустить на другие нужды поселка. Поэтому мы разносим жителям листовки с разъяснениями о том, что с ними договоры заключать не надо. Правда, мы поздновато стали это делать, многие успели договориться. Мы даже пошли на отмену части договоров, чтобы людям не пришлось платить дважды, а по-хорошему им надо забрать свои деньги у коммерсантов и заплатить в ТСЖ. Но большинству людей, как оказалось, вообще все равно, кому платить.

Прокуратура признала действия Виктора Рау незаконными и пояснила, что ТСЖ "Октябрьское" не имеет права обрабатывать персональные данные людей, которые не заключали с ним договоры, и передавать их для начисления платы и выставления задолженностей в систему "Город". Председатель ТСЖ в ответ поясняет, что его в ведомстве толком не выслушали и даже не взглянули на бумаги, которые он принес в качестве обоснования начислений жителям.

Привлечь ТСЖ "Октябрьское" к административной ответственности за неправомерно выставленные счета прокуратура не смогла из-за истекшего срок давности. Ведомство посоветовало жителям обратиться в суд, чтобы обязать организацию списать с них незаконно выставленные долги.

Есть претензии у жителей поселка к Виктору Рау и по поводу вывоза мусора. Люди уверяют, что председатель ТСЖ попросту ссыпает весь мусор в ограде своего домовладения и за ее пределами. МЧС уже обязало Виктора Рау устранить свалку, наличие которой нарушает требования пожарной безопасности. За это ТСЖ привлекли к административной ответственности.

Местные жители сообщают, что председатель ТСЖ уже перевозит этот мусор в свой гараж. Сам Виктор пояснил, что свалка представляет из себя металлолом с пластиком, и ему предписали убрать ее до 1 июня 2017 года, что он и намерен сделать.

Что делать, если с вас незаконно взыскивают долги?

Altapress.ru обратился к юристу с просьбой разъяснить, что делать в ситуации, когда человек не заключал договор на оказание услуги (например, по очистке снега), а ему выставили за это долг.

Андрей Сандаковский,

главный юрисконсульт компании "Юрисдело":