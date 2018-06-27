Активист Союза молодежи "Алтай-Кокса" — о насыщенных буднях молодого специалиста

Сегодня, 11:08.
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Анастасия Пивина — сотрудник управления охраны труда и промышленной безопасности. Анастасия приехала работать на "Алтай-Кокс" из Новосибирска и в первый же год проявила себя в работе Союза молодежи.

Анастасия Пивина.
Анастасия Пивина. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

— Уже успела поучаствовать в игре "Ночной дозор", соревнованиях по пейнтболу, КВНе, открытии стелы "Алтай-Кокса" и аллеи, поиграть в волейбол и баскетбол на спартакиаде, а также поздравить первоклассников с 1 сентября и вручить новогодние подарки детям.

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"Ночной дозор" прошел просто замечательно! Я слышала о такой игре, когда училась в Новосибирске, но впервые смогла в нее погрузиться только здесь. Заводчане поделились на пять команд, и каждой нужно было выполнить как можно быстрее серию запутанных заданий, идти от одной подсказки к другой, перемещаясь по ночному городу.

Мы на первом же задании по ошибке уехали в Северный микрорайон города. И там стали преследовать машину ничего не подозревавших людей, думая, что они должны дать нам подсказку…

Потом подобное произошло во время игры еще раз. У кафе на АЗС я подбежала к припаркованной машине и спросила сидящего за рулем парня:

— Ты заводской?
— Да, — ответил он.
— Давай код!
— Какой код?
— Ты в игре?
— В какой игре?

"Дозор" завершился в четыре-пять часов утра, но это время пролетело как один час. Было очень здорово!

Выездные соревнования.
Выездные соревнования.
Анастасия Пивина.
Анастасия Пивина.
Общественное мероприятие.
Общественное мероприятие.
Выездные соревнования.
Выездные соревнования.
Стела.
Стела.
Выездные соревнования.
Выездные соревнования.

Союз молодежи — это организация, которая вдыхает жизнь в Заринск. Я не видела, чтобы кто-то еще организовывал столько "активностей".

На общественную жизнь нужно много времени. Но ведь, если просто работать, затянет рутина. У человека должна быть активная позиция. Я всегда такой была — и в школе, и в университете.

Во время корпоративных событий мы знакомимся друг с другом, расширяем кругозор. Это очень позитивно влияет на взаимоотношения в коллективе.

Раз мы живем в этом городе, почему бы не сделать его лучше?

О чем еще рассказала Анастасия 

— Я сама из небольшого городка в Новосибирской области, училась в Новосибирске. У меня была одногруппница из Заринска. Все четыре года учебы она мне рассказывала про "Алтай-Кокс". Я заинтересовалась. Теперь моя мечта сбылась: работаю по специальности на крупном, динамично развивающемся предприятии!

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