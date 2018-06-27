Активист Союза молодежи "Алтай-Кокса" — о насыщенных буднях молодого специалиста

Анастасия Пивина — сотрудник управления охраны труда и промышленной безопасности. Анастасия приехала работать на "Алтай-Кокс" из Новосибирска и в первый же год проявила себя в работе Союза молодежи.
— Уже успела поучаствовать в игре "Ночной дозор", соревнованиях по пейнтболу, КВНе, открытии стелы "Алтай-Кокса" и аллеи, поиграть в волейбол и баскетбол на спартакиаде, а также поздравить первоклассников с 1 сентября и вручить новогодние подарки детям.
"Ночной дозор" прошел просто замечательно! Я слышала о такой игре, когда училась в Новосибирске, но впервые смогла в нее погрузиться только здесь. Заводчане поделились на пять команд, и каждой нужно было выполнить как можно быстрее серию запутанных заданий, идти от одной подсказки к другой, перемещаясь по ночному городу.
Мы на первом же задании по ошибке уехали в Северный микрорайон города. И там стали преследовать машину ничего не подозревавших людей, думая, что они должны дать нам подсказку…
Потом подобное произошло во время игры еще раз. У кафе на АЗС я подбежала к припаркованной машине и спросила сидящего за рулем парня:
— Ты заводской?
— Да, — ответил он.
— Давай код!
— Какой код?
— Ты в игре?
— В какой игре?
"Дозор" завершился в четыре-пять часов утра, но это время пролетело как один час. Было очень здорово!
Союз молодежи — это организация, которая вдыхает жизнь в Заринск. Я не видела, чтобы кто-то еще организовывал столько "активностей".
На общественную жизнь нужно много времени. Но ведь, если просто работать, затянет рутина. У человека должна быть активная позиция. Я всегда такой была — и в школе, и в университете.
Во время корпоративных событий мы знакомимся друг с другом, расширяем кругозор. Это очень позитивно влияет на взаимоотношения в коллективе.
Раз мы живем в этом городе, почему бы не сделать его лучше?
О чем еще рассказала Анастасия
— Я сама из небольшого городка в Новосибирской области, училась в Новосибирске. У меня была одногруппница из Заринска. Все четыре года учебы она мне рассказывала про "Алтай-Кокс". Я заинтересовалась. Теперь моя мечта сбылась: работаю по специальности на крупном, динамично развивающемся предприятии!
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