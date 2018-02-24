Барнаулец ударил врача кулаком по лицу из-за безобидного вопроса

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Наталья Иванова, в ноябре 2017 года диспетчеру станции скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что во дворе одного из многоквартирных домов на земле сидит неизвестный мужчина и жалуется на плохое самочувствие. Прибывшие на место фельдшеры поместили гражданина в автомобиль и стали оказывать ему медицинскую помощь. Когда врач спросил про документы, больной пришел в ярость и ударил доктора кулаком по лицу.

От удара у потерпевшего образовалась закрытая черепно-мозговая травма, которую квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело направили в суд. Барнаульцу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.