Барнаулец ударил врача кулаком по лицу из-за безобидного вопроса

Сегодня, 12:04.
Происшествия

Барнаульца будут судить за то, что он ударил врача скорой помощи. Медик пытался ему помочь, но горожанин был пьян и неадекватен.

Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Москвы Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA.

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Наталья Иванова, в ноябре 2017 года диспетчеру станции скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что во дворе одного из многоквартирных домов на земле сидит неизвестный мужчина и жалуется на плохое самочувствие. Прибывшие на место фельдшеры поместили гражданина в автомобиль и стали оказывать ему медицинскую помощь. Когда врач спросил про документы, больной пришел в ярость и ударил доктора кулаком по лицу.

От удара у потерпевшего образовалась закрытая черепно-мозговая травма, которую квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело направили в суд. Барнаульцу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

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