Барнаулец ударил врача кулаком по лицу из-за безобидного вопроса

Барнаульца будут судить за то, что он ударил врача скорой помощи. Медик пытался ему помочь, но горожанин был пьян и неадекватен.
Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Наталья Иванова, в ноябре 2017 года диспетчеру станции скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что во дворе одного из многоквартирных домов на земле сидит неизвестный мужчина и жалуется на плохое самочувствие. Прибывшие на место фельдшеры поместили гражданина в автомобиль и стали оказывать ему медицинскую помощь. Когда врач спросил про документы, больной пришел в ярость и ударил доктора кулаком по лицу.
От удара у потерпевшего образовалась закрытая черепно-мозговая травма, которую квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.
Уголовное дело направили в суд. Барнаульцу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.