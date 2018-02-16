Барнаулец обиделся и ударил бутылкой мужчину в баре "Вобла"

Сегодня, 14:52.
Происшествия

Барнаулец оказался на скамье подсудимых из-за собственной агрессии. Он ударил по голове нового знакомого в баре, потому что внезапно обиделся на него.

Бутылки.
Бутылки. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Светлана Крамар, мужчина выпивал с другом в баре "Вобла". За соседним столиком они увидели двоих женщин и мужчину и решили с ними познакомиться. Друзья подсели к компании, однако мужчина, сидящий за столиком, попросил одного из них пересесть, так как тот оказался между ним и его женой. Горожанин выполнил просьбу, и веселье продолжилось.

Через некоторое время барнаулец решил, что новый знакомый оскорбил его своей просьбой. Недолго думая, он поднялся с места, взял со стола бутылку и с размаху ударил ею "обидчика" по голове. Пострадавший получил легкую травму.

За причинение вреда здоровью мужчину приговорили к пяти месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком на год.

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