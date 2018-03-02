"Ешь, худей, хвались". Цель достигнута - подводим итоги

Минус 8 кг. Фото: Кристина К. Минус 8 кг. Фото: Кристина К. Минус 8 кг. Фото: Кристина К. Минус 8 кг. Фото: Кристина К.

Кристина стала участницей "Ешь, худей, хвались", потому что хотела привести себя в порядок к свадьбе. Воспользовавшись сервисом "Ели-худели", она приобрела много полезных привычек, сделала настоящие гастрономические открытия и теперь полностью готова к весенней смене гардероба.

Кристина,

героиня проекта "Ешь, худей, хвались":

"Сказать, что мой образ жизни поменялся кардинально, - ничего не сказать. Режим дня стал совсем другим. Даже сейчас, после окончания проекта, я продолжаю поддерживать его. Весы показывают минус 8 килограммов. И это очень радует! И, конечно же, это не повод останавливаться на достигнутом. Организм чувствует себя обновленным. Я стала проще переносить тренировки, а значит, стала ходить на них с удовольствием".

По признанию Кристины, обновленное тело требует больше нагрузок, организм дает знать, что может работать еще и еще. Раньше после трудного рабочего дня Кристину было не заставить тренироваться в спортзале. Теперь все иначе.

Наша героиня отмечает, что обновилось не только ее физическое состояние, но и душевное. Девушка стала спокойнее и уравновешеннее, к мелким неудачам относится легко и всегда пребывает в хорошем расположении духа.

Это заметно всем вокруг. Окружающие то и дело говорят Кристине, как она хороша, и спрашивают, как достигла таких результатов.

Она отвечает всем, что секрет прост - "Ели-худели".

Кристина,

героиня проекта "Ешь, худей, хвались":

Проект открыл для меня новые возможности, новые взгляды и новое понимание многих вещей. Буду ли я дальше пользоваться сервисом? Конечно, да! "Ели-худели" - это удобно и вкусно. И это помогает мне выглядеть именно так, как я этого желаю! Не будем врать сами себе, каждой женщине очень важна ее внешность, не смотря на всеобщее убеждение, что красота внутреннего мира важнее.

По итогам проекта параметры Кристины таковы: Вес: 67 кг (-8 кг) Обхват руки: 32 (-5 см) Обхват ноги: 53 (-5 см) Обхват талии: 92 (-6 см) Обхват бедер: 100 (-8 см)

Любой читатель может похудеть и стать здоровым вместе с Кристиной. Ежедневно в "Ели-худели" вы получаете свежие блюда, приготовленные по рецептам профессионального повара и диетолога. Блюда не повторяются в течение 14 дней и не успевают надоесть.

Как заказать еду

Сервис прост. Вы заказываете через сайт hudeli.ru или через круглосуточный call-центр по номеру 8-800-2222-804 нужное количество пакетов - на день, неделю, месяц. Выбираете количество калорий 1200 или 1600. В нем будут четыре основных приема пищи: завтрак, обед, ланч и ужин, а так же десерт. Начиная со следующего дня ваш пакет будет привезен в терминал выдачи по одному из адресов на выбор:

ТЦ Ультра, ул. Гоголя, 47;

ТЦ Гулливер, пр. Красноармейский, 51-а;

ТЦ Праздничный, ул. Балтийская, 16;

Магазин "Винотека", ул. Змеиногорский тракт, 104М/5.

Есть курьерская доставка.