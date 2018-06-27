Известного российского бизнесмена нашли мертвым в элитном яхт-клубе

Бизнесмен Сергей Шекланов найден мертвым в каюте катера в элитном яхт-клубе "Галс" в Подмосковье, сообщает РБК.
Источники агентства в правоохранительных органах сообщили, что при первичном осмотре тела полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти. В яхт-клубе "Галс" сказали, что у них нет информации о смерти бизнесмена.
Сергей Шекланов ранее был акционером банка "БТА-Казань", он также являлся совладельцем "Руснефтехима", пишет bfm.ru. Согласно данным системы СБИС, бизнесмен был в числе учредителей ЗАО "Регионгазхолдинг". Также он является генеральным директором ООО "Стрим ойл".
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