Жители многоэтажки в Алтайском крае обнаружили во дворе мертвого мужчину

Он был найден в 7:59 у подъезда. Как сообщают подписчики паблика, ноги мужчины были связаны, он был в наручниках. Жильцы двора напуганы.

Сообщается, что убитый мужчина был 1991 года рождения. Жильцы дома по улице Пугачева, 15 рассказали, что следователи тщательно осматривали первый этаж этого дома и левый балкон.

Как сообщает "Бийский рабочий", проводится расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета.

Бийчане рассказывают, что большая часть жителей переехала сюда с бараков, здесь много неблагополучных граждан. "Район, конечно, сразу хотелось сменить, когда тут только жилье получали…" — пишут бийчане в комментариях.