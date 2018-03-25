Жители многоэтажки в Алтайском крае обнаружили во дворе мертвого мужчину

Сегодня, 25 марта, утром жители новостройки на улице Пугачева в Бийске обнаружили во дворе труп мужчины, сообщает паблик "Инцидент Бийск".
Он был найден в 7:59 у подъезда. Как сообщают подписчики паблика, ноги мужчины были связаны, он был в наручниках. Жильцы двора напуганы.
Сообщается, что убитый мужчина был 1991 года рождения. Жильцы дома по улице Пугачева, 15 рассказали, что следователи тщательно осматривали первый этаж этого дома и левый балкон.
Как сообщает "Бийский рабочий", проводится расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета.
Бийчане рассказывают, что большая часть жителей переехала сюда с бараков, здесь много неблагополучных граждан. "Район, конечно, сразу хотелось сменить, когда тут только жилье получали…" — пишут бийчане в комментариях.
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