Около половины ТРЦ Алтайского края оформлены как предприятия малого бизнеса

Андрей Нейман сообщил, что вся ответственность лежит в первую очередь на собственнике объекта, на проектной организации, которая проектирует здание, а уже потом на экспертной организации, которая проверяет этот проект. В конечном итоге принимает в эксплуатацию объект строительный надзор региональной инспекции.

"Все проверки строго регламентированы законодательством. В полномочиях губернатора есть возможность инициировать проверку только региональной инспекцией. Что касается государственного пожарного надзора, то внеплановые проверки возможны только по поручению Генеральной прокуратуры. Либо есть вариант, когда непосредственно работники прокуратуры будут проводить проверки и нас будут привлекать в качестве специалистов. Но официально к нам никаких запросов об этом пока не поступало", — говорит Андрей Нейман.

Ранее altapress.ru писал, что комитету по строительству, архитектуре и развитию Барнаула поручили провести инспектирование территорий крупных торговых и развлекательных центров. Это поручение было дано после пожара в ТЦ в Кемерово, которые унес жизни по меньшей мере 64 человек. Среди них десятки детей, которые 25 марта пришли в детский игровой зал и кинотеатр. 28 марта объявлено в России общенациональным днем траура.