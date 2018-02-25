В Барнауле женщина получила ножевое ранение от сокамерника ее сожителя

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Наталья Иванова, в один из ноябрьских дней 2017 года к жительнице краевой столице пришел незнакомый мужчина, чтобы передать привет от ее сожителя, отбывавшего арест. Женщина обрадовалась полученному известию, пригласила гостя в квартиру. Там они вместе выпили водки и незнакомец лег спать.

Через некоторое время хозяйка стала будить гостя и выгонять из квартиры. Он разозлился и ударил потерпевшую ножом по руке, причинив легкий вред здоровью.

После этого мужчина убежал, а нож выкинул по дороге. Однако его легко удалось найти, потому что он оставил свой паспорт в квартире. Нож полицейские нашли недалеко от дома.

Дело направили для рассмотрения в суд. Максимальное наказание, которое грозит мужчине — лишение свободы на срок до двух лет.