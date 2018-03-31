У бывшего вице-премьера России нашли поля для гольфа и яхт клуб почти за 10 млрд рублей

Супруги Виктор Христенко и нынешний председатель Счетной палаты Татьяна Голикова официально ежегодно декларировали многомиллионные доходы. Однако, по подсчетам журналистов, на такую собственность им бы пришлось копить столетиями, сообщает realty.newsru.com.

По информации "Новой газеты", Виктор Христенко стал совладельцем роскошных гольф-клубов в Московской области и Петергофе буквально несколько месяцев назад, в декабре 2017 года. Ему принадлежит часть элитного клуба "Пестово", в котором, помимо полей для гольфа, есть еще конно-спортивный комплекс, коттеджный поселок и причал для яхт.

Площадь всей территории - 80 гектаров, а стоимость - более 120 млн долларов (около 7 млрд рублей). Имущество принадлежит Христенко и двум его бывшим заместителям - Андрею Дементьеву и Андрею Реусу.

Другой гольф-клуб "Форест Хиллс" находится в Дмитровском районе Московской области. Это один из один из крупнейших гольф-проектов на территории России с общей площадью 450 гектаров.

"Земля, на которой расположен "Форест Хиллс", поделена между двумя компаниями - "Медана" и "Терус". Обе на 51% принадлежат компании "Резортсинвест". Один из ее конечных совладельцев - Виктор Христенко", - пишет "Новая газета", уточняя, что эти владения также стоят не менее 7 млрд рублей.

В прошлом году в Санкт-Петербурге прямо у Большого Петергофского дворца и паркового ансамбля открылся еще один гольф-клуб площадью в 130 гектаров. "Петергоф" принадлежит фирме из Санкт-Петербурга "Гольф-клуб "Михайловка", которая принадлежит фирме "Ника" из Москвы, которой, в свою очередь, владеет "Лайфинвест", директор которой - Александр Котеленец, который работал помощником Христенко в Минпромторге.

А в конце этой длинной цепочки, напоминающей матрешку, - снова Виктор Христенко, бывший министр промышленности. Ему принадлежит 100% "Лайфинвеста", - разъясняет запутанную схему владения "Новая газета".

Журналисты напоминают, что супруга Виктора Христенко - председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова. Она обязана ежегодно декларировать свои доходы и доходы своего супруга. "Новая газета" подсчитала, сколько семья заработала за пять лет, с 2012-го по 2017 год, и пришла к очевидному выводу, что заработанных на двоих 138 млн рублей не хватило бы на гольф-клуб стоимостью 7 млрд рублей.

"Если наши оценки верны, то, чтобы приобрести все эти активы по рыночной стоимости, им пришлось бы не тратить ни копейки из своих заработков (ни на еду, ни на что другое) и копить больше 300 лет", - отмечает "Новая газета".

Кроме финансовых вопросов, у авторов расследования вызвал недоумение еще и тот факт, что имущество купили у офшорной компании с Виргинских островов, хотя Татьяна Голикова известна своими призывами к деофшоризации российской экономики.

Виктор Христенко ответил на запрос "Новой газеты" и не стал отрицать факт владения элитной недвижимостью. Он сообщил, что купил гольф-клубы по номинальной цене как убыточные предприятия, имеющие долги и обременения, поэтому заплатил за них гораздо меньше суммы, указанной в расследовании. Конкретных цифр Христенко не назвал.

Напомним, что Виктор Христенко работал в правительстве РФ с 1997 по 2012 годы, занимая руководящие должности в министерстве финансов, был вице-премьером, первым вице-премьером, а также исполнял обязанности председателя правительства.