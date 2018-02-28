Журналисты показали бразильские паспорта Ким Чен Ына и Ким Чен Ира

Сегодня, 17:45.
Политика

Предыдущий и нынешний лидеры КНДР Ким Чен Ир и Ким Чен Ын в 1990-е годы пользовались бразильскими паспортами, полученными обманным путем, выяснило агентство Reuters. Агентство опубликовало фотокопии документов.

Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: juche-songun.ru.

Паспорт Ким Чен Ира был оформлен на имя Иджонга Чои. Его сын Ким Чен Ын пользовался паспортом на имя Йозефа Пхака.

По данным источников агентства в европейских спецслужбах, документы могли использоваться для поездок в Бразилию, а также Гонконг и Японию, пишет polit.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров