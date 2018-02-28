Журналисты показали бразильские паспорта Ким Чен Ына и Ким Чен Ира

Предыдущий и нынешний лидеры КНДР Ким Чен Ир и Ким Чен Ын в 1990-е годы пользовались бразильскими паспортами, полученными обманным путем, выяснило агентство Reuters. Агентство опубликовало фотокопии документов.
Паспорт Ким Чен Ира был оформлен на имя Иджонга Чои. Его сын Ким Чен Ын пользовался паспортом на имя Йозефа Пхака.
EXCLUSIVE: North Korean leaders used Brazilian passports to apply for Western visas in 1990s, sources tell @Reuters. https://t.co/b6uX3DgzMK @GuyReuters pic.twitter.com/6tAaHU6VrF— Reuters Top News (@Reuters) 27 февраля 2018 г.
По данным источников агентства в европейских спецслужбах, документы могли использоваться для поездок в Бразилию, а также Гонконг и Японию, пишет polit.ru.
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