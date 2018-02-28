Журналисты показали бразильские паспорта Ким Чен Ына и Ким Чен Ира

Паспорт Ким Чен Ира был оформлен на имя Иджонга Чои. Его сын Ким Чен Ын пользовался паспортом на имя Йозефа Пхака.

По данным источников агентства в европейских спецслужбах, документы могли использоваться для поездок в Бразилию, а также Гонконг и Японию, пишет polit.ru.