Такое предложение возможно только в низкий сезон. Не пропустите!

Только до 30 ноября 2018 года в санатории «Белокуръ» проводится акция, по условиям которой, покупая путевку отдыха, набор лечебных процедур можно получить совершенно бесплатно! Это горячее предложение -одно из самых заманчивых курорте и действует всего месяц.

Чтобы им воспользоваться, необходимо забронировать путевку отдыха в «Белокуръ», продолжительностью не менее 7 дней, с 3-х разовым питанием!

Набор процедур на сумму 1200 рублей в сутки на 1 человека вам подарит санаторий. Выбрать процедуры можно любые, на свое усмотрение, за исключением спа и карбокситерапии, они не участвуют в акции.

А выбрать есть из чего! Более 50 видов различных процедур! И это помимо массажа, а его разновидностей около сорока! Полный перечень методов оздоровления санатория можно посмотреть по ссылке: www.belokur.ru/cure/health

Врач на бесплатной консультации подробно расскажет о любой процедуре и поможет определиться, что именно подходит вам.

А теперь расчет для примера. Так, путевка отдыха, с проживанием в двухместном номере «Стандарт», 3-х разовым питанием обойдется в 5800 рублей в сутки на двоих, или по 2 900 рублей на одного человека. Набор оздоровительных процедур на сумму 1200 рублей в сутки для одного гостя или 2400 руб. для двоих будет вам бонусом от санатория. Размещение в одноместном номере «Стандарт» с 3-х разовым питанием стоит 3200 рублей в сутки; 1200 рублей вам подарят для покупки любых оздоровительных процедур. Подробный перечень.

Сколько получить подарочных оздоровительных услуг, вы решаете сами. Например, отдыхая 20 дней, на 24 000 рублей вы сможете получить лечения без оплаты.

Стоимость путевки отдыха с 3х разовым питанием , набором бесплатных процедур в зависимости от категории номера Категория номера Размещение 2х человек в номере Цена за двоих Размещение 1 человека в номере Стандарт 5800 рублей + 2400 рублей в подарок 3600рублей + 1200 рублей в подарок Стандарт + 6000рублей + 2400 рублей в подарок 3700 рублей + 1200 рублей в подарок Люкс 6450 рублей + 2400 рублей в подарок 4 300рублей + 1200 рублей в подарок

Воспользуйтесь этим выгодным предложением до 30.11.2018 закажите путевку с лечением по цене путевки отдыха.

Выбирайте любой из номеров, приезжайте в гости и наслаждайтесь отдыхом!

Внимание! Оплачивая путевку по этой акции до 31 ноября 2018 года, вы сможете отдохнуть в другой месяц до апреля 2019 года включительно.

Предложение не действует на новогодние праздники, с 28.12 2018 по 08.2019. Количество мест ограничено.