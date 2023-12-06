Барнаульцы заметили любопытную остановку и прозвали ее "лайтовой"

На остановке есть только знак и лавочка.
Горожанка шутливо отметила, что это остановка общественного транспорта "лайт" - упрощенной - модели.
Ранее сообщалось, что жители Барнаула жалуются на грязные, холодные и редкие автобусы.
В Барнауле заметили "лайт" остановку на ул. Трактовой, сообщает "ЧБ Барнаул".
На остановке есть только знак и лавочка.
Горожанка шутливо отметила, что это остановка общественного транспорта "лайт" - упрощенной - модели.
Ранее сообщалось, что жители Барнаула жалуются на грязные, холодные и редкие автобусы.
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