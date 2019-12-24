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Жизнь

Будет ли 31 декабря выходным днем в Алтайском крае

31 декабря 2019 года — рабочий день в Алтайском крае. Губернатор Виктор Томенко принял решение не переносить работу на субботу 28 декабря, как сделали в соседней Республике Алтай.

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Напомним, в конце ноября депутаты Госдумы предложили сделать 31 декабря выходным днем. Однако в этом году перенести выходной постановлением правительства России уже невозможно, но соответствующее решение можно принять на местах.

Еще в середине ноября такой указ приняли в Томской области, а в начале декабря — в Кировской области и в Крыму. И пошло: такое же решение приняли в Хакассии, Бурятии, Свердловской и Сахалинской областях и других.

В грядущем 2020 году россиян ждет сразу 8 коротких рабочих недель и 5 длинных выходных, за исключением новогодних каникул.

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