Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 ноября 5°C
Коронавирус
Жизнь

Два терапевта умерли в алтайской больнице

В Бийске умерли два врача-терапевта городской больницы № 2 — Нина Кудинова и Борис Войнов. Об этом сообщил портал «Наш Бийск». Причины смерти медиков не уточняются.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Нина Кудинова работала в больнице № 2 с 1978 года, много лет была главным профпатологом Бийска.

Борис Войнов с 1984 года трудился в поликлинике врачом-терапевтом.

Оба медика неоднократно получали благодарности и почетные грамоты минздрава РФ и краевых властей.

«Оба врача для коллектива больницы всегда являлись образцом высокого профессионализма, преданности профессии, милосердия и порядочности, и их уход — невосполнимая потеря для всего нашего города», — пишет издание.

Коллектив и администрация учреждения выразили глубокие соболезнования родным и близким докторов.

Список памяти

Еще в начале пандемии коронавируса инициативная группа российских врачей запустила сайт со «Списком памяти». Там, по последним данным, уже 828 фамилий.

Алтайские врачи занесли в список и своих ушедших коллег:

  • Валерий Брюханов, 75 лет, нефролог, бывший ректор АГМУ,
  • Игорь Деев, 66 лет, заведующий травматологическим отделением краевой клинической больницы скорой медицинской помощи,
  • Александр Зальцман, 64 года, кардиолог, главврач Железнодорожной больницы,
  • Сергей Ходоренко, 58 лет, анестезиолог-реаниматолог Алтайского онкологического диспансера,
  • Михаил Зубарев, 31 год, анестезиолог-реаниматолог Кытмановской ЦРБ,
  • Юрий Кочетов, 52 года, анестезиолог-реаниматолог, и.о. заведующего отделением интенсивной терапии городской больницы № 10 Барнаула.

В середине октября от коронавируса умерла старшая медсестра поликлиники № 14 Барнаула Татьяна Романова, заведующий детским отделением гнойной хирургии детской клинической больницы № 7 Сергей Беляев скончался в реанимации ковидного госпиталя.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость