Два терапевта умерли в алтайской больнице

Нина Кудинова работала в больнице № 2 с 1978 года, много лет была главным профпатологом Бийска.
Борис Войнов с 1984 года трудился в поликлинике врачом-терапевтом.
Оба медика неоднократно получали благодарности и почетные грамоты минздрава РФ и краевых властей.
«Оба врача для коллектива больницы всегда являлись образцом высокого профессионализма, преданности профессии, милосердия и порядочности, и их уход — невосполнимая потеря для всего нашего города», — пишет издание.
Коллектив и администрация учреждения выразили глубокие соболезнования родным и близким докторов.
Список памяти
Еще в начале пандемии коронавируса инициативная группа российских врачей запустила сайт со «Списком памяти». Там, по последним данным, уже 828 фамилий.
Алтайские врачи занесли в список и своих ушедших коллег:
- Валерий Брюханов, 75 лет, нефролог, бывший ректор АГМУ,
- Игорь Деев, 66 лет, заведующий травматологическим отделением краевой клинической больницы скорой медицинской помощи,
- Александр Зальцман, 64 года, кардиолог, главврач Железнодорожной больницы,
- Сергей Ходоренко, 58 лет, анестезиолог-реаниматолог Алтайского онкологического диспансера,
- Михаил Зубарев, 31 год, анестезиолог-реаниматолог Кытмановской ЦРБ,
- Юрий Кочетов, 52 года, анестезиолог-реаниматолог, и.о. заведующего отделением интенсивной терапии городской больницы № 10 Барнаула.
В середине октября от коронавируса умерла старшая медсестра поликлиники № 14 Барнаула Татьяна Романова, заведующий детским отделением гнойной хирургии детской клинической больницы № 7 Сергей Беляев скончался в реанимации ковидного госпиталя.