Два терапевта умерли в алтайской больнице

В Бийске умерли два врача-терапевта городской больницы № 2 — Нина Кудинова и Борис Войнов. Об этом сообщил портал «Наш Бийск». Причины смерти медиков не уточняются.

Нина Кудинова работала в больнице № 2 с 1978 года, много лет была главным профпатологом Бийска.

Борис Войнов с 1984 года трудился в поликлинике врачом-терапевтом.

Оба медика неоднократно получали благодарности и почетные грамоты минздрава РФ и краевых властей.

«Оба врача для коллектива больницы всегда являлись образцом высокого профессионализма, преданности профессии, милосердия и порядочности, и их уход — невосполнимая потеря для всего нашего города», — пишет издание.

Коллектив и администрация учреждения выразили глубокие соболезнования родным и близким докторов.

Список памяти

Еще в начале пандемии коронавируса инициативная группа российских врачей запустила сайт со «Списком памяти». Там, по последним данным, уже 828 фамилий.

Алтайские врачи занесли в список и своих ушедших коллег:

Валерий Брюханов, 75 лет , нефролог , бывший ректор АГМУ,

нефролог бывший ректор АГМУ, Игорь Деев, 66 лет , заведующий травматологическим отделением краевой клинической больницы скорой медицинской помощи,

заведующий травматологическим отделением краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, Александр Зальцман, 64 года , кардиолог , главврач Железнодорожной больницы,

кардиолог главврач Железнодорожной больницы, Сергей Ходоренко, 58 лет , анестезиолог-реаниматолог Алтайского онкологического диспансера,

анестезиолог-реаниматолог Алтайского онкологического диспансера, Михаил Зубарев, 31 год , анестезиолог-реаниматолог Кытмановской ЦРБ,

анестезиолог-реаниматолог Кытмановской ЦРБ, Юрий Кочетов, 52 года , анестезиолог-реаниматолог , и.о. заведующего отделением интенсивной терапии городской больницы № 10 Барнаула.

В середине октября от коронавируса умерла старшая медсестра поликлиники № 14 Барнаула Татьяна Романова, заведующий детским отделением гнойной хирургии детской клинической больницы № 7 Сергей Беляев скончался в реанимации ковидного госпиталя.