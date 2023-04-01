Еще один трамвай, продуктовый ажиотаж и невосполнимая утрата. Что произошло 1 апреля в Алтайском крае

- В ночь на первое апреля не стало многолетнего телеведущего, шеф-редактора «Вести Алтай» и шоумена Владислава Сухачева. Ему был 51 год. У Владислава остались мама, жена и четверо детей. Altapress.ru выражает соболезнования семье.
- Водители автобусов по маршруту № 75 были вынуждены сами заделать набившую оскомину яму на ул. Фурманова. В мэрии прокомментировали ситуацию: по словам властей, в план по ремонту дорог в предстоящем сезоне обязательно включат Фурманова.
- В Республике Алтай отпраздновали завершение строительства самого большого в России пятизвездочного отеля премиум-класса. Расположен отель в Манжероке, на горнолыжном комплексе «Сбербанка». Для гостей его откроют в следующем месяце, а пока желающим доступна часть первого этажа: ски-сервис, фудкорт и прокат.
- 9,2 млн рублей барнаульцы оставили на продуктовых ярмарках, которые прошли в субботу утром. Особым спросом пользовались мясные и рыбные продукты и колбаса. Цены на таких ярмарках в среднем на 19,5% ниже, чем в магазинах. И на 26% ниже, чем на рынках.
- Дополнительный трамвай по маршруту № 10 запустят с 3 апреля. Транспорт будет ежедневно отправляться с конечной станции «Докучаево» в 5:26 утра и поможет разгрузить утренний пассажиропоток по Малахова, Космонавтов, Калинина и Антона Петрова.
- Четвертый день в Барнауле ищут 19-летнюю девушку в серой куртке. Последнее ее местонахождение неизвестно. У нее карие глаза, невысокий рост и черные волосы. Близкие надеются на помощь в поисках.
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