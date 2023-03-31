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Жизнь

Массовое ДТП, «Сказка» на «Маске» и новоселы из Германии. Что произошло 31 марта в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о важных и интересных событиях, которые произошли в Алтайском крае 31 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Уровень преступности в Алтайском крае оказался выше среднероссийского. На 1000 человек здесь приходится 17,2 преступлений (в среднем по России — 13,5). Большая часть преступлений (56,7%) — посягательства на собственность.
  • В алтайское село Бочкари за последние полтора месяца решили переехать сразу четыре семьи из Германии. По словам директора местного завода Вадима Смагина, ни к району, ни к селу они ранее никакого отношения не имели. Он рассказал, почему они сюда переезжают и где немецкие семьи узнают про Бочкари.
  • 15-летнему барнаульцу вынесли предупреждение из-за репоста во «ВКонтакте» с «нацисткой символикой». Родственников подростка это возмутило, поскольку в публикации на самом деле был изображен незапрещенный скандинавский символ.
  • На Змеиногорском тракте в Барнауле попали в массовую аварию четыре легковых автомобиля и пассажирский автобус № 104. В ГИБДД сообщили, что водитель автобуса выехал на встречную полосу и допустил столкновение. Он получил телесные травмы.
  • Алтайский театр кукол «Сказка» сегодня представляет спектакль «Паша» на «Золотой маске» в Москве. Это первое участие «Сказки» в главной театральной премии страны. «Паша» собрал все номинации в категории театра кукол.
  • Жители «элитного» алтайского села Солнечное четвертый день борются с водой, откачивая ее с цокольных этажей своих домов. Там остановилась канализационная насосная станция. Спасатели развернули в селе штаб и работали больше суток, однако даже это не помогло справиться с затоплением.
  • Обь у берегов в Барнауле уже почти растаяла. Смотрите, как река выглядит сейчас, в преддверии ледохода.
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