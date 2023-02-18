Хиты «Queen» и «Scorpions» под симфонический оркестр: где послушать в Барнауле

На концерте прозвучат самые известные и любимые рок-композиции от Still Loving You (Scorpions) до «Богемской рапсодии» (Queen).
Музыкант Сергей Арутюнов — участник шоу «Голос», «Один В Один», «На Заре 2020» и других музыкальных проектов.
«Музыкальный материал этих групп крайне сложен для воспроизведения как вокально, так и инструментально, но Сергей — настоящий профессионал своего дела!» — такие отзывы оставляют зрители после шоу.
Ранее фронтмена группы «Несчастный случай» пригласили в полицию после прерванного концерта.