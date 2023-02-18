18 февраля
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Жизнь

Хиты «Queen» и «Scorpions» под симфонический оркестр: где послушать в Барнауле

Шоу Сергея Арутюнова «На заре» с мировыми хитами рок-групп состоится на сцене краевого театра драмы в понедельник, 20 февраля.

Группа "Queen".
Группа "Queen".
Открытые источники

На концерте прозвучат самые известные и любимые рок-композиции от Still Loving You (Scorpions) до «Богемской рапсодии» (Queen).

Музыкант Сергей Арутюнов — участник шоу «Голос», «Один В Один», «На Заре 2020» и других музыкальных проектов.

«Музыкальный материал этих групп крайне сложен для воспроизведения как вокально, так и инструментально, но Сергей — настоящий профессионал своего дела!» — такие отзывы оставляют зрители после шоу.

Ранее фронтмена группы «Несчастный случай» пригласили в полицию после прерванного концерта.

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