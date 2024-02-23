23 февраля
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Жизнь

Кошечку в добрые руки и неспящие в Новоалтайске. Что произошло на Алтае 23 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 23 февраля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Барнаульский приют «Ласка» вынужден выпустить на улицу шестерых щенков. Места для них нет. Вы только взгляните на этих малышей! Может быть, все-таки получится их пристроить?
  • В Новоалтайске мужчина въехал в дерево, поскандалил с прохожей и попросил не вызывать полицию. Это произошло в 00:50. Удивительно, что в Новоалтайске в это время многие не спали и бросились помогать мужчине.
  • В Барнауле ласковой кошечке ищут добрые руки. Посмотрите, какая она милая.
  • Барнаульцы вытолкали застрявшую пожарную машину, которая спешила на вызов.

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