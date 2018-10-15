В МЧС объяснили, почему не удалось спасти дома в алтайских селах во время урагана

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Андрей Нейман рассказал о тушении пожаров в алтайских селах Володарка и Кубанка. То, что сгорело всего три дома, а не сотня — результат слаженной работы спасателей, которые правильно оценили обстановку и вовремя ввели резервы, заявил Нейман. Altapress.ru приводит ответы МЧС на ключевые вопросы жителей края о пожарах.

Почему не удалось предотвратить возгорание домов?

Возгорания обнаружили заблаговременно, органы местного самоуправления провели опашку территории. Но ветер был настолько сильным (более 28 м/с) и непредсказуемым, а огонь двигался так стремительно, что пожарным не хватило времени, чтобы предотвратить переход огня на строения.

Если бы спасатели вовремя не начали тушить пожар и не вызвали бы подмогу, последствия были бы гораздо серьезнее. «При тех обстоятельствах можно только поблагодарить и пожарных, и органы местного самоуправления», — считает Андрей Нейман.

Напомним, в Володарке сгорел дом у четы пенсионеров, в Кубанке без крова остались четыре семьи из двух домов (в каждом было по две квартиры).

Как ликвидировали пожар в селе Кубанка?

Первое сообщение о возгорании в пожарную охрану поступило в 14.40. В это же время на место прибыла добровольная пожарная дружина. В 14.44 приехало первое подразделение МЧС. В ходе следования пожарных поступали новые звонки от населения, поэтому на место сразу же выслали дополнительные силы.

Пожар в Володарке. Ольга Ольга , vk.com/id418982931

По мнению местных жителей, первые две машины не тушили траву, а наблюдали, куда пойдет огонь. Когда они все-таки начали работу, площадь возгорания была такова, что двум расчетам было не справиться. А подмога прибыла, когда огонь перекинулся на строения.

В 17.30 возгорание было локализовано, в 18.40 ликвидировано. Одновременно с этим пожаром в том районе ликвидировали порядка 10 возгораний. Всего на ликвидации пожара были задействованы 95 человек, 26 ед. техники, от МЧС 68 человек, 14 ед. техники.

Почему до пожарных не дошли ранние звонки жителей?

В соцсетях распространяется информация, что жители Кубанки звонили на телефон 112 еще в 13.30, а кто-то сообщал о том, что горит трава, напрямую в Калманку. Однако эти звонки почему-то не зарегистрированы.

Пожар в Кубанке. Яна Аникеева в vk.com/barneos22

Как сообщил Андрей Нейман, любые сообщения о возгораниях должны передавать пожарным незамедлительно. «Будем проверять эту информацию, поднимем журналы регистрации, сверим временные показатели», — заявил замначальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Правда ли , что первая машина в Кубанку прибыла пустой?

Жители Кубанки также сообщают, что первая машина пожарных прибыла без воды — сотрудники МЧС пояснили, что не успели набрать воду, так как тушили пожар в Володарке.

«Такого просто не могло быть», — уверяет Андрей Нейман. Дело в том, что цистерна в пожарной машине содержит до 7 кубометров воды. При одновременной работе трех стволов этого объема хватает на 5−10 минут. В дальнейшем успех тушения зависит от местонахождения водоисточников.

Пожар в Кубанке. Евгений Ткачев в vk.com/barneos22

В обоих селах воду набирали в специальных устройствах, расположенных в районе водонапорных башен. Это норма для таких сел, никаких нарушений противопожарных правил в этом нет, заявили в МЧС.

Почему в Кубанку сразу не прибыли пожарные из Барнаула?

Некоторые местные жители считают, что сил пожарных расчетов, которые прибыли из Топчихи, все равно бы не хватило, и нужно было сразу высылать машины из Барнаула.

На это в МЧС заявили, что каждое село относится к определенному пожарному гарнизону. Выезд техники строго регламентирован в зависимости от силы и географии возгорания. Первые силы всегда посылают из ближайших пунктов, чтобы время прибытия было максимально коротким. Затем в зависимости от сложности пожара приезжают дополнительные силы.

Пожар в Володарке. Ольга Ольга , vk.com/id418982931

Причины пожаров уже установили?

Пока рассматриваются две основные причины: перехлест проводов из-за ветра и неосторожное обращение с огнем (разведение костров, сельхозпалы).

Возможно ли повторение подобной ситуации в ближайшее время?

Все зависит от погоды. На эту неделю синоптики прогнозируют местами осадки, что уже хорошо. Ветер такой силы не ожидается. Но опасность по-прежнему есть.

ГУ МЧС по Алтайскому обратилось к жителям края с просьбой соблюдать нормы пожарной безопасности и ни в коем случае не разводить костры.

Пожар в Володарке. Ольга Ольга , vk.com/id418982931

Каковы последствия стихии?

Помимо домов у жителей Кубанки и Володарки сгорели надворные постройки, сено, пострадали автомобили. Ненадолго были обесточены 14 населенных пунктов в шести районах края: Локтевском, Угловском, Змеиногорском, Поспелихинском, Шипуновском, Алейском. Электроэнергию в большинстве сел восстановили в течение часа.

В Барнауле упали 10 деревьев, три остановки, сорвало четыре кровли, временно отключались четыре светофора из-за обрыва проводов на ул. Антона Петрова. Погибших и пострадавших нет.