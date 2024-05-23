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МегаФон расширил зону покрытия 4G в Изумрудном парке Барнаула

Барнаульцам и гостям города стало комфортнее пользоваться интернетом в «Изумрудном» парке. Оператор улучшил телеком-инфраструктуру в Октябрьском районе. Зону покрытия 4G расширили на 20%, благодаря чему мобильный сигнал стал устойчивее и повысилось качество соединения...

Барнаульцам и гостям города стало комфортнее пользоваться интернетом в «Изумрудном» парке.
Барнаульцам и гостям города стало комфортнее пользоваться интернетом в «Изумрудном» парке.
Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

Парк «Изумрудный» — самое большое место для прогулок и детских развлечений жителей Барнаула, его территория охватывает площадь около 18 тысяч м², более 80% которой занимает зелёная зона с ценными породами деревьев. В парке помимо прогулочных дорожек и зеленых насаждений есть искусственный водоем с рыбами, беседки для отдыха, детский авто городок с аттракционами, а также площадка для выступлений и концертов.

Запуск дополнительного низкочастотного диапазона 4G на сети позволил обеспечить максимальную площадь покрытия и стабильную передачу сигнала на всей территории парка. Теперь барнаульцы и гости города смогут свободно обмениваться информацией, пользоваться интернетом и социальными сетями во время прогулок из любой точки парка и близлежащих к нему улиц в Октябрьском районе. Смотреть новости, скачивать фильмы и видеоролики стало комфортнее за счет повышения качества покрытия сети.

Мы ежегодно модернизируем сеть в различных локациях и населенных пунктах Алтайского края. После проведенных работ в ПКиО «Изумрудный» краевой столицы заметно улучшилось качество связи: в удаленных локациях парка и внутри помещений передача информации стала происходить значительно быстрее, ведь покрытие мобильного интернета увеличилось почти на четверть, — отмечает директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько.

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