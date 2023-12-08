Минус 44, дети в автобусе и нашествие застройщиков-гигантов. Что произошло в Алтайском крае 8 декабря

- В Алтайском крае продолжаются аномальные морозы. Жители региона фиксируют рекордные температуры: так, в селе Баево днем было -44.
- На Чуйском тракте в 37-градусный мороз заглох автобус с 20-ю детьми из Казахстана. К счастью, всех удалось быстро перевезти.
- Барнаульские застройщики обеспокоились, что застраивать Поток и северо-запад города будут не местные, а федеральные компании. Вот почему это очень вероятно.
- В Бийске мужчина убил 92-летнюю пенсионерку из-за 50 тыс. рублей. Он планировал это преступление 6 месяцев.
- Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов рассказал об итогах дорожно-строительного сезона, планах на следующий год и готовности к зиме.
- Если вы тоже не понимаете, что в последнее время происходит с погодой на Алтае и почему нас бросает из шторма в мороз, — почитайте, что об этом думают ученые.
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