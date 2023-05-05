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Жизнь

Реакция политиков, хроники пандемии и приговор газовщику. Что произошло в Алтайском крае 5 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 5 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Виктор Томенко отчитался перед Владимиром Путиным и рассказал ему о социально-экономическом положении края. Почитайте, как на эту встречу отреагировали алтайские политики.
  • Мастера «Алтайкрайгазсервиса» признали виновным в пожаре, который произошел в Барнауле 30 января 2021 года. Он не стал устранять неисправность газового баллона в квартире. В итоге ее хозяин смертельно отравился окисью углерода и цианидами, а его 72-летняя супруга получился ожог 40% тела. Мастера приговорили к четырем годам принудительных работ и компенсации пострадавшей более 4 млн рублей.
  • Барнаульцы бьют тревогу из-за вырубки деревьев на улице Попова. На месте бывшей рощи остались одни пни. Люди сомневаются в законности рубок и предполагают, что на этом месте собираются построить многоквартирный дом.
  • С 15 мая в Барнауле начнут отключать горячую воду. Ее не будет 13 дней: 9 дней на опрессовку, и еще четыре на ремонт. Вот график отключений по контуру ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
  • В Алтайский край пришла долгожданная весна. Барнаульцы вышли гулять и сфотографировали распускающуюся зелень.
  • Всемирная организация здравоохранения заявила об окончании пандемии COVID-19. О том, как в Алтайском крае «знакомились» с коронавирусом, строили госпитали, спасали жизни и бунтовали против масок — в нашей хронике.
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