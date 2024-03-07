Многодетная монгольская семья застряла на трассе в Алтайском крае

Монгольская семья с тремя детьми ехала в Казахстан через Республику Алтай. Но в Алтайском крае на Чуйском тракте у них отказал автомобиль, рассказали в МЧС России.

На помощь выехал расчет 31-й пожарно-спасательной части и эвакуировал автомобиль в часть для ремонта. Тем временем женщину с тремя детьми в пункт обогрева. Когда машину привели в порядок, семья поехала дальше.

В прошлом году корреспонденты altapress.ru были в Монголии. Здесь можно почитать, чем нас удивил Улан-Батор. А тут — фоторепортаж из самого большого буддийского храма в России, в который мы зашли по дороге в Монголию.

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