29 апреля
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Жизнь

На Алтае жестко задержали группу мужчин, почти год устраивавшую ночные рейды за имуществом

В Алтайском крае задержали пятерых мужчин, которые объединились в группу и похищали различное имущество, сообщает региональное МВД.

Группу похитителей задержали на Алтае.
Группу похитителей задержали на Алтае.
кадр из видео.

Организованная группа с лета 2021 года по март 2022 года совершила более 30 краж в Барнауле, Новоалтайске и Первомайском районе.

«Совершали кражи имущества из гаражей, складских помещений предприятий, территорий строящихся объектов. В основном это были электроинструменты, автомобильные колеса, автомагнитолы, сварочные аппараты, генераторы, тепловые пушки», — рассказали в ведомстве.

В состав группы входили пять человек в возрасте от 22 до 30 лет. Организатор — неоднократно судимый за кражи 27-летний житель Новоалтайска.

«Противоправные деяния злоумышленники совершали в ночное время. Имущество увозили как на личных, так и на арендованных автомобилях. Однажды даже с целью перевозки краденого арендовали малотоннажный грузовик», — отметили в МВД.

Похищенное имущество сбывали в ломбарды и автосервисы Новоалтайска и Барнаула, продавали знакомым и через сайты в интернете.

Часть похищенного полицейские обнаружили и изъяли в ломбардах, часть — в жилищах и автомобилях задержанных.

Общая сумма причиненного ущерба, по предварительным данным, составила более 1 млн рублей.

Всех пятерых заключили под стражу. Им грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо хранилище».

Ранее в Бийске мужчина нес по темной улице сумочку с косметикой, феном и выпрямителем для волос, когда его заметили бойцы Росгвардии.

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