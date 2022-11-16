16 ноября
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Жизнь

Объявляем октябрьского победителя конкурса «Барнаул — столица мира» и рассказываем, почему нужно голосовать за лучшее здание города

Победителем октябрьского (и финального) этапа конкурса архитектурных решений «Барнаул — столица мира» стал Роман Шевченко. Какой приз он получил, и что будет дальше с лучшими кадрами краевой столицы — наш материал.

ЖК «Лапландия»..
ЖК «Лапландия»..
Роман Шевченко

Мужчина объяснил, почему решил запечатлеть именно ЖК «Лапландия».

Роман Шевченко,
октябрьский победитель конкурса архитектурных решений «Барнаул — столица мира»:

— Уютный, комфортный, современный, просторный, жизнерадостный — все эти эпитеты сами просятся, чтобы их использовали при описании квартала.

Гуляя во дворе «Лапландии», ловишь себя на мысли, что чувство реальности пропадает. Как будто оказываешься в каком то совсем добром мире, где царит гармония форм, благоустройства и самих жилых объектов. Не хочется его, этот островок беззаботности, покидать. Уж очень приятный объект городской архитектуры.

Отметим, что именно этот жилой комплекс с «северно-европейским» названием участники чаще всего выбирали для снимка в октябре. Но именно Роман Шевченко, в конце концов, выиграл сертификат на экскурсию для пятерых от «Горной аптеки».

Ранее, в августе, аналогичный приз получила Кристина Субботина за снимок здания центра здоровья и спорта RIVER.

А сентябрьский призер София Ульянова выбрала другой приз — сертификат в ресторан французской кухни Bufette. Его она получила за впечатляющий кадр ЖК «Столичный».

Для участия принимались фотографии зданий, построенных не раньше января 2021 года. Причем, это были не только жилые объекты, но и административные, офисные и другие здания площадью не меньше 500 кв.м.

Так, барнаульцы фотографировали не только ЖК «Лапландия» и ЖК «Столичный», но и бизнес-центры, образовательные и другие организации, например Алтайский государственный театр кукол «Сказка».

Напомним, в ноябре 2022 года завершается конкурс архитектурных решений «Барнаул — столица мира». Теперь начинается второй этап — народное голосование. Принять в нем участие можно на нашем сайте в один клик.

По итогам финального этапа будут выбраны лучшие постройки краевой столицы, а их архитекторы будут награждены ценными денежными призами.

Подробнее о проекте можно прочитать здесь.

Все вопросы можно задать, позвонив в редакцию по телефону: 26−45−26.

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