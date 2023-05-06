Огромные пробки, открытие мотосезона и нападение на Захара Прилепина. Что произошло в Алтайском крае и в мире 6 мая

- Бывшего ректора бийского вуза Людмилу Мокрецовку отпустили из СИЗО под домашний арест. Ранее суд отказывался изменить меру пресечения.
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Барнаульцы застряли в 5-километровых пробках на выезде из города. Пробка образовалась от середины Змеиногорского тракта почти до конца Южного тракта. А также на повороте в поселок Плодомитомник.
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К юбилею АлтГУ за полмиллиона рублей установят мемориальную доску первому ректору.
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В Барнауле прошло открытие мотосезона. Десятки байкеров проехали на рычащих мотоциклах под окнами горожан.
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На Чуйском тракте произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадал один человек.
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Автомобиль с Захаром Прилепиным взорвали в Нижнем Новгороде. Погиб водитель автомобиля, писатель жив, но у него травмированы ноги.
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