Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс может принять участие в заседании Совбеза ООН

Встреча Совбеза состоится 8 февраля в 18:00 мск. Заседание будет посвящено ситуации на Украине.
Ранее в августе 2022 года Уотерс заявил ТАСС, что ответственность за провоцирование украинского кризиса лежит на США. Он считает, что американцы «хотят править всем миром», из-за чего граждане других стран вынуждены «страдать».
Также в сентябре Роджер Уотерс отменил свой концерт в Польше, так как не поддерживал их позицию насчет ситуации на Украине.
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