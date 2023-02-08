8 февраля
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Жизнь

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс может принять участие в заседании Совбеза ООН

Россия запросила включить одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на грядущем заседании Совбеза ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Рок-концерт.
Рок-концерт.
vk.com/piknik_info

Встреча Совбеза состоится 8 февраля в 18:00 мск. Заседание будет посвящено ситуации на Украине.

Ранее в августе 2022 года Уотерс заявил ТАСС, что ответственность за провоцирование украинского кризиса лежит на США. Он считает, что американцы «хотят править всем миром», из-за чего граждане других стран вынуждены «страдать».

Также в сентябре Роджер Уотерс отменил свой концерт в Польше, так как не поддерживал их позицию насчет ситуации на Украине.

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