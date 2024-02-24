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Жизнь

От перекусов к пепелищу. Каким было барнаульское кафе "Мельница" и что с ним произошло

Были в Барнауле атмосферные кафе. Про «Лакомку» и «Сказку» Altapress.ru рассказывал. А «Мельницу» помните? «Мельницу», которая помешала всем, кроме гостей парка «Изумрудный».

Кафе "Мельница".
Кафе "Мельница".
vk.com
  • До 2015 года в парке «Изумрудный» рядом с мостом стояла деревянная мельница. Здесь можно было послушать музыку, плотно пообедать или быстро перекусить между набегами на аттракционы.
  • Зимой в этом же здании работал прокат коньков.

  • В 2014-м недалеко от кафе начали рыть котлован, где обнаружили старое захоронение. Администрация города через суд пыталась обязать владельца снести двухэтажное здание.
  • Сносить не пришлось. В 2015 году кафе сгорело. Расчищать руины cобственник не стал.
Пожар в &quot;Изумрудном&quot;.
Пожар в "Изумрудном".
Barnaul22(vk.com/barneos22)
  • Год назад, в 2023-м, мэрия через суд добилась от владельца «Мельницы» выплаты неустойки за нарушение судебного решения о сносе кафе.
  • «Мельницу» построили в 2010 году, на территории исторического Кресто-Воздвиженского кладбища — что, по нормам, запрещено.

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