Открытость и прозрачность. Совет судей России обсудил в Белокурихе острые проблемы системы

Ведущей темой заседания стала подготовка к X съезду судей, который пройдет в конце ноября в Москве. Такой съезд, как правило, проводят раз в четыре года. Однако в этот раз произошел перерыв из-за коронавирусных ограничений.

Цель всероссийских съездов — обсудить проблемы правосудия и определить задачи работы судейского сообщества на ближайшие годы. Сейчас для него важно унифицировать все процессы в гражданских, административных и арбитражных судах. Также собравшиеся обсудили проблемы кадровой политики, укрепления материально-технической базы, использования цифровых технологий, в том числе и правила поведения судей в социальных сетях.

Елена Золотарева,

председатель комиссии Совета судей Российской Федерации по этике:

— Абсолютное большинство респондентов поддержало идею разработки детальных рекомендаций, относящихся к поведению судей в социальных сетях. Вопрос о приведении Кодекса судейской этики в соответствие с новыми реалиями перестал быть дискуссионным, и принципиальные положения должны быть закреплены на уровне высшего корпоративного акта судейского сообщества.

Заседание президиума совета судей Российской Федерации в Белокурихе. Фото: Екатерина Карзова

Предполагается, что поправки в Кодекс судебной этики обсудят на X съезде.

Пожалуй, один из самых острых вопросов, который обсудили во время заседания, — кадровый. Каждый год нагрузка на суды всех юрисдикций увеличивается на 20−30%, подчеркивает председатель Совета судей России Виктор Момотов.

— Это говорит о том, что граждане понимают: в суде можно добиться какого-то решения, это реально действующий механизм. Мы хотим сделать правосудие более доступным. Есть смысл совершенствовалось процессуальное законодательство таким образом, чтобы оно было ясным и понятным нашим гражданам, чтобы они не затрачивали массу усилий на юристов, — говорит Виктор Момотов.

В том числе именно поэтому к X Съезду судей появится веб-телеканал «Правосудие.РФ». Он станет первой в стране открытой мультимедийной площадкой о судебной системе для россиян. Транслироваться телеканал будет на RuTube и YouTube. Каждый сможет найти для себя формат по душе — интервью с экспертами-правоведами и судьями, трансляция настоящих, не режиссированных судебных заседаний, ток-шоу о правовых вопросах и многое другое.

Заседание президиума совета судей Российской Федерации в Белокурихе. Фото: Екатерина Карзова

Елена Поворова,

заместитель главного редактора журнала «Судья»:

— Все это нацелено на то, чтобы гражданское общество лучше понимало судебную власть В силу того, что она очень сильно влияет на то, как формируется правовое сознание, как граждане могут себя ощущать в праве, правовая идеология на данном сетевом издании будет в полной мере реализовываться. Нам необходимо, чтобы каждый, кто был бы заинтересован понять, что такое судебная власть, как она действует, получил ответы на «Правосудии.РФ».

Заседание президиума совета судей Российской Федерации в Белокурихе. Фото: Екатерина Карзова

Отметим, что в первом дне заседания поучаствовали полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор края Виктор Томенко. Он подчеркнул важность подобных мероприятий для региональных работников судебной системы.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

— Для нашего региона это огромная честь и большая ответственность принимать такое высокое собрание, мы благодарны за ваш выбор. Принимать у себя на территории события столь масштабные, всероссийского уровня для нас очень важно, это и мобилизует, и даёт стимул к развитию тем, кто работает непосредственно в регионах.

Заседание президиума совета судей Российской Федерации в Белокурихе. Фото: Екатерина Карзова

Во второй день был посвящен семинару-совещанию. Завершился он подведением итогов тридцатилетней работы Совета судей России и всей судебной системы.