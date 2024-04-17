17 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Паводок, фестиваль драконов и много про Барнаул. Что произошло на Алтае 17 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 17 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Алтайском крае сняли режим ЧС в связи с паводком — но вместо него пока будет действовать режим повышенной готовности. Сейчас в регионе остаются подтопленными 119 участков и 23 жилых дома в четырех населенных пунктах — все в Каменском и Хабарском районах.

◆ В Минсельхозе рассказали, как будут поддерживать алтайских фермеров в этом году, сколько миллионов выделят на субсидии и кто их сможет получить.

◆ В июне в наш регион съедутся гребцы из разных стран и со всей России: на барнаульском гребном канале пройдет «Алтайская регата. Фестиваль Драконов». Какой она будет — рассказал чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне Александр Дьяченко.

◆ В Барнауле наконец начался ремонт дорог — подробнее о планах на него в этом году рассказали в городской администрации.

◆ Также в Барнауле стартовал масштабный молодежный конкурс на лучшее видение развития города.

◆ Внезапно выяснилось, что председатель барнаульского комитета ЖКХ меньше чем через год работы уволился по собственному желанию. Вот что известно о том, куда он исчез и кто там теперь за главного.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Мюзикл «Собака Баскервилей»
Большое событие «Ночь музеев — 2024»
Арт-показ «Женитьба Фигаро»
Премьера спектакля «Саша, привет»
Мюзикл «Подлинная история поручика Ржевского»
Все события
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость