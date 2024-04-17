Паводок, фестиваль драконов и много про Барнаул. Что произошло на Алтае 17 апреля

◆ В Алтайском крае сняли режим ЧС в связи с паводком — но вместо него пока будет действовать режим повышенной готовности. Сейчас в регионе остаются подтопленными 119 участков и 23 жилых дома в четырех населенных пунктах — все в Каменском и Хабарском районах.

◆ В Минсельхозе рассказали, как будут поддерживать алтайских фермеров в этом году, сколько миллионов выделят на субсидии и кто их сможет получить.



◆ В июне в наш регион съедутся гребцы из разных стран и со всей России: на барнаульском гребном канале пройдет «Алтайская регата. Фестиваль Драконов». Какой она будет — рассказал чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне Александр Дьяченко.



◆ В Барнауле наконец начался ремонт дорог — подробнее о планах на него в этом году рассказали в городской администрации.



◆ Также в Барнауле стартовал масштабный молодежный конкурс на лучшее видение развития города.



◆ Внезапно выяснилось, что председатель барнаульского комитета ЖКХ меньше чем через год работы уволился по собственному желанию. Вот что известно о том, куда он исчез и кто там теперь за главного.

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