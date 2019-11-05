Почем звезды: сколько просят российские артисты за новогоднюю ночь

Российские знаменитости просят за корпоратив несколько миллионов рублей. Гонорары артистов в 2019 году узнала «КП».

Певица Наргиз обойдется заказчикам в 1,8 млн рублей. «Бюджетнее» Анна Седокова — 700 тыс. рублей.

Одной из самых востребованных звезд оказалась Полина Гагарина. Стоимость ее выступления на новогоднем корпоративе — 3,5 млн рублей. Такую же сумму просят Николай Басков и Дима Билан.

Иван Ургант, Гарик Харламов и Павел Воля порадуют гостей за 3,5 млн рублей, но новогодняя надбавка может достигать 40%.

За 4,9 млн готова выступить Светлана Лобода в России. Отмечается, что за границей стоимость ее выступления гораздо выше.

Выступление Григория Лепса дороже — 7 млн рублей, и это не предел. Сумма гонорара после 20 декабря вырастет.

Григорий Лепс www.grigoryleps.ru

В индивидуальном порядке рассматривает каждый заказ Алла Пугачева. Стоимость выступления может доходить до 21 млн рублей, но в новогоднюю ночь ни певица, ни ее муж Максим Галкин не работают.

А группировка «Ленинград» с легкостью «зажжет» за эти же деньги 31 декабря, причем в другие дни их «ценник» в три раза ниже.