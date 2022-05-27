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Жизнь

Продюсер Матвиенко раскритиковал создание российского аналога «Евровидения»

Продюсер Игорь Матвиенко выступил против создания в России аналога «Евровидения». Об этом он заявил Telegram-каналу «Звездач».

Игорь Матвиенко.
Игорь Матвиенко.
СС0

По словам Матвиенко, сначала необходимо создать хотя один музыкальный конкурс с объективными оценками.

«Я думаю, что прежде, чем делать аналог „Евровидения“ или чего-то подобного, надо сделать хотя бы один нормальный конкурс в Россию, хотя бы внутренней, объективный», — уверен продюсер.

Он подчеркнул, что в России много музыкальных премий. При этом ни одну нельзя назвать объективной: каждая из них защищает интересы холдинга, которому принадлежит.

Поэтому, по мнению Матвиенко, нецелесообразно проводить конкурс «а-ля Евровидение».

Недавно певец, музыкант и основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что русскую культуру на Западе надо запрещать.

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