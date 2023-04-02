Счастливый тигр, жесткое ДТП и утонувший в Барнаулке микроавтобус. Что произошло 2 апреля в Алтайском крае

- Свой четвертый День рождения отметил белый бенгальский тигр Маяк. Он рос вместе с малышами тигрицы Багиры и львицы Аюши, хорошо кушал и влюблял в себя посетителей зоопарка. В том числе очаровал своенравную тигрицу Фифу. Сейчас Маяк счастливый отец и довольный жизнью тигр.
- Два легковых автомобиля — «Жигули» и Kia Rio — столкнулись на трассе в Алейском районе. Водитель «Жигулей» не уступил второму автомобилю дорогу. В результате обе легковушки съехали в кювет. Пострадало четверо человек.
- Микроавтобус утонул вместе с пассажирами в реке Барнаулка. Очевидцы сообщают, что в машине находились отец с сыном. Утонувший автомобиль вытаскивали самогрузом. С его помощью вытащили пассажиров микроавтобуса.
- Двое мужчин пострадали в пожаре в частном доме рядом с ВРЗ 2 апреля. Когда пожарные прибыли на место происшествия, в доме уже горели крыша и стены.
- Самые различные птицы прилетели после длительной зимовки на Телецкое озеро. Эти места для них наиболее привлекательны, так как снег здесь сходит быстрее. Птицам легче найти пропитание в непростое весеннее время.
- Сотни новосибирцев собрались на согласованный митинг против строительства мусорных полигонов в регионе вблизи сел Плотниково, Жеребцово и Верх-Тулы. По предварительным данным организатора, в митинге участвовало 200 человек.
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