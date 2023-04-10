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Жизнь

Штормовое предупреждение, смертельное ДТП и бесплатный концерт Билана. Что произошло 10 апреля в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о важных и интересных событиях, которые произошли в Алтайском крае 10 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. На 11 апреля синоптики прогнозируют сильный ветер (до 20 м/с), а МЧС — высокий риск степных и лесных пожаров.
  • Год назад жительница Барнаула потеряла дочь и внука в смертельной аварии. Долгое время она хранила молчание, рассчитывая на правосудие. Но с правосудием все оказалось непросто. Женщина рассказала, как ДТП разрушило ее семью, и почему она думает, что за это никто не ответит.
  • Певец Дима Билан выступит в Барнауле для тяжелобольных детей, воспитанников детских домов и интернатов. Благотворительный концерт состоится 15 апреля, его организовали волонтеры социального проекта «Михутка».
  • Жителям поселка Октябрьский Кулундинского района насчитали мартовскую коммуналку еще выше, чем в феврале. Люди в шоке от сумм, которые доходят до 7,1 тыс. рублей.
  • 10 апреля — День рождения барнаульского скульптора Михаила Кульгачева. Вот 7 фактов о художнике, педагоге, авторе памятников Цою и Пушкину.
  • В Алтайском крае открылся «сезон кровопийц». Почитайте еще раз, чем опасны клещи, как от них защититься и где именно они обитают у нас в регионе.
  • На трассе «Новокалманка — Огни» произошло смертельное ДТП: «Ауди А4» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Тойотой». Водитель «Ауди» погиб. Еще четыре человека госпитализированы.
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