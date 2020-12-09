14 смертей: почти неделю в Алтайском крае регистрируют одинаковое число умерших с ковидом

Напомним, с 24 ноября в крае ежедневно фиксируют стабильное число заболевших — от 220 до 230. При этом пять дней подряд также сообщали о 14 умерших: 7 декабря, 6 декабря, 5 декабря, 4 декабря и 3 декабря. 8 декабря — 12 смертей.
На 9 декабря всего в крае инфицированных — 28 132 (в том числе 1 871 ребенок до 17 лет включительно). Выздоровели — 24 709 пациентов, из них за прошедшие сутки — 316.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 109 человек.
«Кроме этого, 1302 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. 1 человек находится там по другим обстоятельствам», — отметили в оперштабе.
Еще 179 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 291 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
«Развернуто 5159 коек, к кислороду имеют подключение 2826, с ИВЛ — 488. Резервных коек: 5159 — 2109 — 1302 — 1 = 1747», — добавили в оперштабе.
По типу заболевания: 362 случай — завозные (155 — из-за рубежа), 16 133 — по контакту с ранее заболевшими, 8 062 — у больных внебольничной пневмонией, 13 444 — у заболевших ОРВИ, бессимптомное течение — в 6 626 случаях.
Количество тяжелобольных — 489, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 126.
За весь период скончались 1 234 человека: из них 14 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 10, по иной причине смерти — 4). Всего от короновирусной инфекции скончались 645 человек (по иным причинам смерти — 589).
Ранее сообщали, что в Алтайском крае резко сократилось количество пенсионеров — это может быть связано с повышенной уязвимостью к ковиду и более высокой смертностью от этой болезни.
Из новых 222 заболевших по данным на 9 декабря: Барнаул — 63, Бийск — 26, Рубцовск — 22, Заринск — 16, Славгород — 12, Калманский, Кулундинский район — по 6, Яровое — 5, Белокуриха, Алейский, Крутихинский, Немецкий национальный, Павловский, Ребрихинский и Рубцовский районы — по 4, Волчихинский, Каменский, Первомайский, Петропавловский и Тогульский районы — по 3, Бурлинский, Ключевской, Косихинский, Краснощековский, Кытмановский и Тальменский районы — по 2, Егорьевский, Курьинский, Мамонтовский, Новичихинский, Поспелихинский, Родинский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Хабарский и Шипуновский районы — по 1.